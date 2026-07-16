فاطمة الكاشف تكشف معاناة هبة مجدي وتطلب الدعاء لها

ونشرت فاطمة الكاشف، عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، صورة جمعتها بهبة مجدي، وعبّرت عن محبتها الكبيرة لها، متمنية أن يمنّ عليها بالصحة والعافية، مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة وتسير بصورة مطمئنة.

وبحسب المعلومات المتداولة من مصادر مقربة، بدأت الأزمة الصحية لهبة مجدي في سبتمبر 2025، بعدما اكتشفت إصابتها بمرض خطير، وهو الخبر الذي شكّل صدمة كبيرة لها ولعائلتها في البداية.

وبدأت الفنانة رحلة العلاج خلال أكتوبر من العام نفسه، وفضّلت حينها إبقاء تفاصيل حالتها الصحية بعيداً عن ، مع التركيز على تلقي العلاج واستعادة عافيتها، دون طبيعة المرض أو تفاصيل البرنامج العلاجي الذي تخضع له.

وانعكست الأزمة الصحية على ارتباطات هبة مجدي الفنية، إذ اضطرت إلى الاعتذار عن المشاركة في بطولة مسلسل «لعبة وقلبت بجد» أمام الفنان زاهر، رغم ترشيحها لأحد أدواره الرئيسية، بسبب تزامن التصوير مع بداية رحلة العلاج.

ومع تحسن حالتها الصحية، عادت هبة مجدي تدريجياً إلى مواقع التصوير، وشاركت في مسلسل «المداح 6.. أسطورة النهاية»، بعد تنسيق مواعيد العمل بما يتناسب مع جلسات العلاج وفترات الراحة اللازمة لها.

كما شاركت في مسلسل «نون النسوة» إلى جانب الفنانة مي كساب، مستفيدة من مرونة جدول التصوير، ما ساعدها على مواصلة نشاطها الفني بالتزامن مع استكمال برنامجها العلاجي.

وخلال الأشهر الماضية، حرصت هبة مجدي على إحاطة أزمتها الصحية بسرية كبيرة، حتى عن عدد من الأشخاص المقربين منها، قبل أن تكشف لاحقاً أنها تجاوزت إحدى أصعب مراحل العلاج، من دون التطرق إلى تفاصيل طبية دقيقة.

وأثارت رسالة فاطمة الكاشف تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين تمنوا لهبة مجدي الشفاء الكامل والعودة إلى حياتها وأعمالها الفنية بكامل صحتها.