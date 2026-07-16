أميرة بدر تعود إلى زوجها بعد أيام من إعلان الانفصال

وجاء الإعلان بصورة غير مباشرة، بعدما نشرت أميرة بدر عبر حسابها على موقع «فيسبوك» صورة جمعتها بزوجها وعدد من أفراد العائلة، في أول ظهور لهما منذ إعلان الانفصال، وهو ما اعتبره المتابعون تأكيداً على انتهاء الخلاف وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وكانت الإعلامية قد أعلنت قبل أيام انفصالها عن زوجها من خلال منشور نشرته عبر حساباتها على ، طالبت فيه جمهورها بالدعاء لهما وتمني الخير لكل منهما خلال المرحلة المقبلة.

لكن أميرة بدر عادت وحذفت المنشور بعد وقت قصير، من دون أن تكشف أسباب الانفصال أو تفاصيل الخلاف الذي وقع بينهما، ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات والتكهنات بين متابعيها.

وبعد انتشار الصورة العائلية الجديدة، تلقى الثنائي رسائل تهنئة من الجمهور، الذي عبّر عن سعادته بعودتهما وتجاوزهما الأزمة سريعاً، متمنياً لهما الاستقرار في حياتهما الزوجية.

وفي سياق منفصل، كانت أميرة بدر قد تصدرت الاهتمام الإعلامي خلال الفترة الماضية، عقب اتخاذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجراءات مرتبطة ببودكاست «مع أميرة بدر».

واعتمد المجلس، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، الإجراءات التي اتخذتها إدارة البرنامج، والتي شملت تفعيل آليات التقييم الذاتي واتخاذ خطوات تصحيحية عاجلة، بما يضمن الالتزام بالأكواد والمعايير المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.

كما رحب المجلس بقرار إدارة البودكاست حذف أجزاء من إحدى الحلقات، بعدما تضمنت مناقشات حول تعاطي المواد المخدرة والإدمان، إلى جانب موضوعات مرتبطة بالسياسات الجنائية، وذلك استجابة للملاحظات التي تم رصدها بشأن محتوى الحلقة.