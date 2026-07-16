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وفاة اللاعب الدولي السوري السابق ونجم نادي الكرامة الأسبق فراس إسماعيل
وفاة اللاعب الدولي السوري السابق ونجم نادي الكرامة الأسبق فراس إسماعيل
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وفاة اللاعب الدولي السوري السابق ونجم نادي الكرامة الأسبق فراس إسماعيل

فن

2026-07-16 | 06:26
وفاة اللاعب الدولي السوري السابق ونجم نادي الكرامة الأسبق فراس إسماعيل
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Aljadeed
وفاة اللاعب الدولي السوري السابق ونجم نادي الكرامة الأسبق فراس إسماعيل

خسرت كرة القدم السورية واحداً من أبرز لاعبي خط الوسط في جيلها السابق، بعد الإعلان عن وفاة اللاعب الدولي السابق ونجم نادي الكرامة فراس إسماعيل، متأثراً بإصاباته إثر حادث سير تعرض له في تركيا.

وبحسب ما نقله مراسل «سوريا 24» وصفحات رياضية سورية، فارق إسماعيل الحياة بعد أيام صعبة أمضاها في المستشفى، عقب تعرضه لحادث سير في ولاية سامسون التركية، لتنتهي رحلة اللاعب الذي ارتبط اسمه بمحطات بارزة مع الأندية السورية والمنتخب الوطني.

وكانت صحيفة «الموقف الرياضي» قد أعلنت، في الرابع عشر من يوليو، تعرض فراس إسماعيل لحادث على طريق المطار في ولاية سامسون، مشيرة إلى نقله بشكل عاجل إلى قسم العناية المشددة بسبب خطورة حالته الصحية. وتناقلت صفحات رياضية الخبر على نطاق واسع، مطلقة دعوات للشفاء قبل الإعلان لاحقاً عن وفاته.

وأثار خبر رحيله حالة واسعة من الحزن بين الجماهير السورية، التي استذكرت مسيرته ومواقفه داخل الملاعب، وتفاعلت بالدعاء له بالرحمة ولعائلته بالصبر. وكتب أحد المتابعين: «يا لطيف، الله يرحمو ويصبر أهلو»، بينما قال آخر: «الله يرحمه ويحسن إليه».

وُلد فراس إسماعيل في الثالث من يناير عام 1983، وبرز في مركز خط الوسط، وتحديداً كلاعب ارتكاز، حيث عُرف بقوته في قطع الكرات وقدرته على ضبط إيقاع اللعب والربط بين خطي الدفاع والهجوم.

بدأ إسماعيل مسيرته مع نادي الجيش خلال موسم 2004-2005، قبل انتقاله في الموسم التالي إلى نادي القرداحة. وفي عام 2006، انضم إلى نادي الكرامة، الذي عاش معه واحدة من أبرز فترات مسيرته، ليصبح من الأسماء المعروفة لدى جماهير النادي الحمصي والكرة السورية عموماً.

وعاد اللاعب في موسم 2008-2009 إلى نادي الجيش، كما خاض تجربة احترافية خارج سوريا، ودخل عام 2011 في مفاوضات للانتقال إلى نادي زاخو العراقي، ضمن مسيرة تنقل خلالها بين عدد من الفرق وترك بصمة واضحة في مركز الوسط.

وعلى الصعيد الدولي، ارتدى فراس إسماعيل قميص المنتخب السوري، وشارك ضمن جيل ضم مجموعة من أبرز نجوم الكرة السورية، مكتسباً احترام الجماهير بفضل أدائه القتالي والتزامه داخل الملعب.

وبوفاته، تُطوى صفحة لاعب حمل ألوان الجيش والكرامة والمنتخب السوري، فيما يبقى اسمه حاضراً في ذاكرة الجماهير التي عرفته لاعباً صلباً وأحد أبرز لاعبي الارتكاز في الكرة السورية.

 

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