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المؤبد غيابياً لـ دكتور فود في قضية تصنيع المخدرات
المؤبد غيابياً لـ دكتور فود في قضية تصنيع المخدرات
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المؤبد غيابياً لـ دكتور فود في قضية تصنيع المخدرات

فن

2026-07-16 | 10:14
المؤبد غيابياً لـ دكتور فود في قضية تصنيع المخدرات
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Aljadeed
المؤبد غيابياً لـ دكتور فود في قضية تصنيع المخدرات

أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان حكماً غيابياً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق صانع المحتوى اللبناني جورج حنا ديب، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «دكتور فود»، بعد إدانته في ملف يتعلق بتصنيع مواد مخدرة.

وصدر الحكم خلال شهر مارس 2026 عن الهيئة القضائية برئاسة القاضي إيلي الحلو، بعدما اعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى ديب تنطبق على أحكام المادة 125 من قانون المخدرات، معطوفة على المادة 150 المرتبطة بتصنيع المواد المخدرة.

ووفق المعلومات المتداولة، لا يزال «دكتور فود» متوارياً عن الأنظار، فيما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقته لتنفيذ الحكم، بعد تعذر توقيفه رغم المداهمات التي نُفذت بحثاً عنه.

وشمل القرار القضائي عدداً من المتهمين الآخرين المرتبطين بالقضية، التي تعود إلى ملف تصنيع مواد مخدرة وتوضيبها داخل أغلفة مشابهة لمنتجات غذائية تحمل العلامة التجارية الخاصة به، تمهيداً لنقلها وشحنها إلى خارج لبنان.

وكان قاضي التحقيق في جبل لبنان قد أصدر في فبراير 2025 قراراً ظنياً اتهم فيه جورج ديب وشركته التجارية وعدداً من الأشخاص بتصنيع مادة حشيشة الكيف وإخفائها ضمن منتجات «الوايفر»، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم وفق المواد القانونية التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويُعد الحكم تطوراً بارزاً في القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً بسبب شهرة «دكتور فود» على منصات التواصل الاجتماعي وارتباط اسمه بعلامة تجارية للمنتجات الغذائية.

ويبقى الحكم الصادر بحقه غيابياً، إلى حين توقيفه أو مثوله أمام القضاء، حيث تُستكمل الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الأحكام.

 

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