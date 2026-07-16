المؤبد غيابياً لـ دكتور فود في قضية تصنيع المخدرات

وصدر الحكم خلال شهر 2026 عن الهيئة القضائية برئاسة القاضي الحلو، بعدما اعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى ديب تنطبق على أحكام المادة 125 من قانون المخدرات، معطوفة على المادة 150 المرتبطة بتصنيع المواد المخدرة.

ووفق المعلومات المتداولة، لا يزال «دكتور فود» متوارياً عن الأنظار، فيما تواصل ملاحقته لتنفيذ الحكم، بعد تعذر توقيفه رغم المداهمات التي نُفذت بحثاً عنه.

وشمل القرار القضائي عدداً من المتهمين الآخرين المرتبطين بالقضية، التي تعود إلى ملف تصنيع مواد مخدرة وتوضيبها داخل أغلفة مشابهة لمنتجات غذائية تحمل العلامة التجارية الخاصة به، تمهيداً لنقلها وشحنها إلى خارج .

وكان في قد أصدر في فبراير 2025 قراراً ظنياً اتهم فيه ديب وشركته التجارية وعدداً من الأشخاص بتصنيع مادة حشيشة الكيف وإخفائها ضمن منتجات «الوايفر»، قبل إحالتهم إلى لمحاكمتهم وفق المواد القانونية التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويُعد الحكم تطوراً بارزاً في القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً بسبب شهرة «دكتور فود» على منصات التواصل الاجتماعي وارتباط اسمه بعلامة تجارية للمنتجات الغذائية.

ويبقى الحكم الصادر بحقه غيابياً، إلى حين توقيفه أو مثوله أمام ، حيث تُستكمل الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الأحكام.