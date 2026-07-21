وجيه صقر بتصريح جريء عن الوسط الفني: إذا كانت الشهرة ستقيّدني فلا أريدها

وأكد صقر أنه لا يقبل بأن تتحول الشهرة إلى قيد يفرض عليه طريقة معينة في العيش أو يمنعه من التصرف بعفوية، قائلًا: «إذا الشهرة بدها تقيّدني، ما بدي ياها»، مشددًا على أهمية احتفاظ الفنان بحريته وحياته الطبيعية بعيدًا عن ضغوط مواقع التواصل والانتقادات المستمرة.

وتطرق خلال اللقاء إلى أسباب عدم زواجه وتأسيسه عائلة حتى ، معتبرًا أنه انشغل بمحطات كثيرة في حياته قبل أن يكتشف مرور الوقت، وقال مازحًا: «نسيت اتزوج».

كما تأثر صقر عند الحديث عن والدته الراحلة، مؤكدًا أن رحيلها ترك ألمًا كبيرًا داخله، إلى جانب كشفه عن خلافات عائلية أدت إلى انقطاعه عن أفراد أسرته لمدة أربع سنوات.

وعلى الصعيد المهني، تحدث عن الأرباح التي حققها عبر منصة «تيك توك»، والتي قال إنها تجاوزت 250 ألف ، كما تناول عودته إلى ومواقفه من عدد من السياسية والاجتماعية.