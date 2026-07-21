بعد محمد إسكندر.. تمزيق صور حسام جنيد في حمص يشعل الجدل



أثارت مقاطع مصوّرة متداولة من مدينة حمص جدلاً واسعاً، بعدما أقدم عدد من الشبان على نزع وتمزيق الملصقات الدعائية لحفل الفنان السوري حسام جنيد، مرددين عبارات ترفض استضافته على خلفية مواقفه السابقة المؤيدة للنظام السوري السابق.



وانتشرت المشاهد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط انقسام بين من اعتبر ما جرى تعبيراً عن رفض شعبي لعودة فنانين ارتبطت أسماؤهم بمرحلة النظام السابق، وبين من رأى أن الاعتراض يجب أن يتم عبر الجهات الرسمية بعيداً عن تمزيق الصور أو فرض القرارات في الشارع.



ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي عن حسام جنيد أو الجهة المنظمة للحفل، كما لم يتضح ما إذا كانت الحادثة ستؤدي إلى إلغاء الحفل أو تعديل موعده.



وتأتي الواقعة بعد أيام من حادثة مشابهة شهدتها مدينة يبرود ، حيث مزّق صور الفنان اللبناني محمد إسكندر، قبل إلغاء حفله الذي كان مقرراً ضمن احتفالات عيد السيدة في وادي النصارى.



وردّ إسكندر حينها مؤكداً أنه لم يحمل السلاح وأن وجوده في اقتصر على الغناء، داعياً إلى فتح صفحة بين وسوريا. كما طالب الرئيس والسلطات بمحاسبة من يهدد منظمي الحفلات، مشدداً على أن إقامة الحفلات أو منعها يجب أن يتم بقرار من المؤسسات الرسمية.