لطيفة تكشف وصية فنية لزياد الرحباني وتَعِد بتنفيذها

ونشرت لطيفة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» لقطات جمعتها بزياد خلال تسجيل إحدى الأغنيات، قبل أن تتحدث عن مكانته الاستثنائية في حياتها ومسيرتها، واصفة إياه بأنه فنية متفردة وعالم متكامل، وأن الحياة معه كانت مختلفة عمّا أصبحت عليه بعد غيابه.

وأكدت لطيفة أن زياد لا يزال حاضرًا من خلال فنه وأعماله، مشيرة إلى أن اسمه يرتبط بالعظمة والإبداع، ووجّهت إليه رسالة مؤثرة قالت فيها إنها ستبقى تحبه ما دامت على قيد الحياة.

كما كشفت أن آخر عمل فني جمعها بزياد الرحباني سيُطرح قريبًا، متعهدة بتقديمه بأفضل صورة ممكنة وبالشكل الذي كان يتمناه، وقالت إنها تحرص على أن يكون راضيًا عن النتيجة النهائية للعمل الذي وصفته بأنه آخر إنتاج فني له.

وتحدثت لطيفة عن تأثير رحيله عليها، موضحة أنها تراه باستمرار في أحلامها وتشعر بأنها تعرف ما كان يريده من العمل، قبل أن تختتم رسالتها بالدعاء له بالرحمة والنور.

وأرفقت الفيديو بتعليق أكدت فيه أن زياد غاب جسدًا، لكن فنه وروحه وعطاءه لن يغيبوا، وأن أعماله ستظل حاضرة في وجدان الأجيال المقبلة.

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي استذكر مسيرة وأعماله الموسيقية والمسرحية، فيما عبّر عدد كبير من المتابعين عن حماسهم للاستماع إلى آخر تعاون فني جمعه بلطيفة.