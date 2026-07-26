إبراهيم معلوف يفتح قلبه ويكشف سر علاقته بزوجته هبة طوجي وأولادهما

حسمت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن حملها، بعدما خرجت في مقطع فيديو متداول لتنفي صحة الأنباء المنتشرة، مؤكدة أنها فوجئت بتداولها من الأساس.
رفض الفنان اللبناني راغب علامة الانجرار إلى سجال علني بشأن الأنباء المتداولة عن خلافه مع عدد من جيرانه في منطقة ميناء الحصن في بيروت، على خلفية تركيب ألواح للطاقة الشمسية وبطاريات فوق سطح المبنى، مؤكدًا أن ما يُنشر لا يستحق الرد بالطريقة التي يحاول البعض دفعه إليها.
كشف الفنان المصري كريم الحسيني عن مرور زوجته بأزمة صحية صعبة خلال رحلتها مع مرض السرطان، معبرًا عن حالة القلق التي تعيشها الأسرة في انتظار نتائج الفحوصات الطبية، وطالب جمهوره بالدعاء لها بالشفاء وتجاوز هذه المحنة.