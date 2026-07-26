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إبراهيم معلوف يفتح قلبه ويكشف سر علاقته بزوجته هبة طوجي وأولادهما
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إبراهيم معلوف يفتح قلبه ويكشف سر علاقته بزوجته هبة طوجي وأولادهما

فن

2026-07-26 | 11:22
إبراهيم معلوف يفتح قلبه ويكشف سر علاقته بزوجته هبة طوجي وأولادهما
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Aljadeed
إبراهيم معلوف يفتح قلبه ويكشف سر علاقته بزوجته هبة طوجي وأولادهما

أحيا الموسيقي العالمي إبراهيم معلوف حفلاً جماهيرياً ضمن فعاليات أعياد بيروت، قدّم خلاله باقة من أبرز أعماله وسط تفاعل لافت من الجمهور.

وخلال مقابلة خاصة مع الزميلة كلوي أبي نادر، تحدّث معلوف عن الجانب العائلي في حياته، كاشفاً تفاصيل علاقته بزوجته الفنانة هبة طوجي وأولاده، وكيف يوازن بين حياته الخاصة والتزاماته الفنية.
كما كشف أبرز مشاريعه المقبلة والأعمال التي يستعد لتقديمها خلال الفترة القادمة، إلى جانب تفاصيل جديدة عن مسيرته الموسيقية وطموحاته المستقبلية.
 

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