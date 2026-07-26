إبراهيم معلوف يفتح قلبه ويكشف سر علاقته بزوجته هبة طوجي وأولادهما

أحيا الموسيقي العالمي حفلاً جماهيرياً ضمن فعاليات أعياد ، قدّم خلاله باقة من أبرز أعماله وسط تفاعل لافت من الجمهور.



وخلال مقابلة خاصة مع الزميلة ، تحدّث عن الجانب العائلي في حياته، كاشفاً تفاصيل علاقته بزوجته الفنانة وأولاده، وكيف يوازن بين حياته الخاصة والتزاماته الفنية.