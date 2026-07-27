إيما روبرتس تدخل القفص الذهبي بحضور عمتها جوليا روبرتس

احتفلت الممثلة الأميركية إيما روبرتس بزفافها على الممثل جون، خلال حفل عائلي أُقيم في الطلق داخل أحد المنازل في ولاية أيداهو، يوم السبت 25 يوليو/تموز 2026، بعد عام على خطوبتهما.





واختارت روبرتس، البالغة من العمر 35 عامًا، فستان زفاف أبيض انسيابيًا صُمم خصيصًا لها من دار Monique Lhuillier، ونسقته مع شال شفاف وطرحة طويلة، قبل أن تستبدله خلال الاحتفال بفستان آخر من أرشيف نفسها. أما جون، البالغ 36 عامًا، فظهر ببدلة بنية اللون.

وشهدت مراسم الزفاف حضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين، وفي مقدمتهم عمة العروس، العالمية جوليا روبرتس، برفقة زوجها داني مودر، وسط أجواء خاصة وبعيدة عن التغطية الإعلامية الواسعة.



وبدأت إيما وكودي عام 2022، قبل أن يعلنا خطوبتهما في يوليو/تموز 2024، عندما نشرت إيما صورة لخاتم الخطوبة، وعلقت عليها ساخرة: «أنشر هذا هنا قبل أن تخبر أمي الجميع».