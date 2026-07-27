جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها الـ57 برسالة مؤثرة

وشكرت لوبيز جمهورها على مقاطع الفيديو والرسائل التي أعدّوها لها، إلى جانب لوحة إعلانية خاصة ظهرت في ميدان في ، ووصفت محبيها بأنهم «أفضل معجبين في العالم»، مشيرة إلى أنها تحاول مشاهدة أكبر عدد ممكن من رسائلهم والرد عليها.

وتمنت لوبيز أن يحمل عامها الجديد المزيد من الفرح والمغامرة والإبداع والحب، في رسالة عكست تفاؤلها بالمرحلة المقبلة من حياتها.

وتزامن ذلك مع نشرها مقطعًا عبر «إنستغرام» أرفقته بعبارة: «عندما تستمر، يصبح كل شيء أفضل»، ما اعتبره متابعون تلميحًا إلى تجاوزها تجربة الطلاق من ، التي انتهت رسميًا مطلع عام 2025.