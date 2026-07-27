منتج اساء لـ حسين الجسمي و المحكمة تصدر قرارها

أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في حكمًا بإلغاء براءة منتج فني، ومعاقبته بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، بعد إدانته بسب الفنان الإماراتي الجسمي والإساءة إليه عبر .







وجاء الحكم عقب قبول الاستئناف الذي تقدمت به ودفاع الجسمي على حكم البراءة الصادر في الدرجة الأولى، في القضية التي بدأت ببلاغ من المستشار القانوني للفنان، المحامي محمد عثمان، متضمنًا منشورات ومستندات تتعلق بوقائع السب والقذف وإساءة استخدام منصات التواصل.



وتعود تفاصيل الأزمة إلى نشر المنتج بهاء الدين سيد محمد حسني منشورات عبر حسابه على «فيسبوك»، اتهم فيها الجسمي بسرقة لحن ونسبه إلى أغنيته الشهيرة «أحبك»، التي طُرحت عام 2018، إلى جانب استخدام عبارات اعتُبرت مسيئة بحق الفنان.



كما نشر المنتج وثيقة منسوبة إلى جمعية المؤلفين والملحنين لدعم ادعاءاته، إلا أن الجمعية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، نفت صحة محتواها، وأكدت في بيان رسمي تعرضها للتحريف واستخدام ختمها وتوقيعات غير رسمية بطريقة مخالفة، قبل فتح تحقيق في الواقعة.



وجاء التقرير الفني الصادر عن لجنة متخصصة من أساتذة الموسيقى ليحسم النزاع، إذ خلص إلى عدم وجود تشابه أو تطابق بين لحن أغنية «أحبك» واللحن الذي ادعى المنتج امتلاكه.





واستندت المحكمة إلى المستندات والتقارير الفنية المقدمة في القضية، لتصدر حكمها بإدانة المنتج وإلزامه بالمصروفات الجنائية وأتعاب المحاماة.



فنيًا، طرح حسين الجسمي خلال شهر يوليو أغنيته الجديدة «اللذاذة»، وهي من كلمات طعيمة، وألحان هشام ، وتوزيع مادي، فيما تولى بيشوي مجدي الميكس والماستر.

