إيهاب فهمي رئيسًا للبيت الفني للمسرح بقرار من وزارة الثقافة المصرية

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال المصري، قرارًا بتكليف الفنان إيهاب فهمي برئاسة البيت الفني للمسرح، ضمن خطة تستهدف تطوير المؤسسات الثقافية وتعزيز دور المسرح المصري.







ويأتي القرار في إطار توجه للاستفادة من الكفاءات الفنية والإدارية في قيادة قطاعاتها المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بالإنتاج المسرحي وتقديم عروض تواكب تاريخ المسرح المصري وتلبي تطلعات الجمهور.



ويمتلك إيهاب فهمي خبرة في مجالات المسرح والدراما والسينما، إلى جانب تجاربه في العمل الإداري داخل المؤسسات الثقافية، ما يؤهله لتولي مسؤولية البيت الفني للمسرح خلال المرحلة المقبلة.



ومن المنتظر أن تركز خطة العمل الجديدة على تطوير الإنتاج المسرحي، وتنويع العروض المقدمة لمختلف فئات الجمهور، إلى جانب دعم المواهب والطاقات الشابة وإتاحة مساحات أكبر أمامها للمشاركة في الحركة المسرحية.



كما يستهدف القرار الحفاظ على مكانة المسرح المصري بوصفه أحد أبرز أدوات القوة ، وتعزيز حضوره على الساحة الثقافية من خلال أعمال تجمع بين القيمة الفنية والقدرة على جذب الجمهور.



إيهاب فهمي