إيهاب فهمي رئيسًا للبيت الفني للمسرح بقرار من وزارة الثقافة المصرية

ويأتي القرار في إطار توجه وزارة الثقافة
للاستفادة من الكفاءات الفنية والإدارية في قيادة قطاعاتها المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بالإنتاج المسرحي وتقديم عروض تواكب تاريخ المسرح المصري وتلبي تطلعات الجمهور.
ويمتلك إيهاب فهمي خبرة واسعة
في مجالات المسرح والدراما والسينما، إلى جانب تجاربه في العمل الإداري داخل المؤسسات الثقافية، ما يؤهله لتولي مسؤولية البيت الفني للمسرح خلال المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن تركز خطة العمل الجديدة على تطوير الإنتاج المسرحي، وتنويع العروض المقدمة لمختلف فئات الجمهور، إلى جانب دعم المواهب والطاقات الشابة وإتاحة مساحات أكبر أمامها للمشاركة في الحركة المسرحية.
كما يستهدف القرار الحفاظ على مكانة المسرح المصري بوصفه أحد أبرز أدوات القوة الناعمة
، وتعزيز حضوره على الساحة الثقافية من خلال أعمال تجمع بين القيمة الفنية والقدرة على جذب الجمهور.
إيهاب فهمي