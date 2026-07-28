أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
في عيد ميلادها.. سلاف فواخرجي تختار مدينة ألعاب للاحتفال وتوجه رسالة مؤثرة
في عيد ميلادها.. سلاف فواخرجي تختار مدينة ألعاب للاحتفال وتوجه رسالة مؤثرة
A-
A+

في عيد ميلادها.. سلاف فواخرجي تختار مدينة ألعاب للاحتفال وتوجه رسالة مؤثرة

فن

2026-07-28 | 02:33
في عيد ميلادها.. سلاف فواخرجي تختار مدينة ألعاب للاحتفال وتوجه رسالة مؤثرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
في عيد ميلادها.. سلاف فواخرجي تختار مدينة ألعاب للاحتفال وتوجه رسالة مؤثرة

احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلادها التاسع والأربعين، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" أجواء هذه المناسبة من خلال جلسة تصوير جديدة التُقطت في مصر، مرفقة برسالة حملت تأملات إنسانية وفلسفية حول بساطة الحياة، ما لاقى تفاعلاً واسعاً من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

وتزامن نشر الصور مع احتفالها بعيد ميلادها في 27 يوليو/تموز، حيث أرفقت المنشور بوسم mybirthday. وظهرت فواخرجي بإطلالة أنيقة مرتدية فستاناً أحمر، فيما التُقطت الصور داخل إحدى مدن الألعاب، وتحديداً على لعبة الأحصنة الدوارة، في أجواء اتسمت بالمرح والعفوية.

وفي تعليقها على الصور، شبّهت سلاف الحياة برحلة داخل مدينة ملاهٍ، مؤكدة أنها بسيطة رغم ما تحمله من صعود وهبوط وتقلبات. وكتبت: "هي بسيطة، كتير بسيطة، مدري ومضة، مدري رحلة، بس بسيطة. شي بيشبه مشوار الملاهي، نلعب وندور وندوح ونصحى ونطلع وننزل وممكن نوقع بس بنقوم وبنضحك، وبنرجع ندور، ونطلع لفوق لفوق لأعلى نقطة ونشوف من فوق إنو كل شي تحت صغير وإنها بسيطة كتير بسيطة."

وحظي المنشور بتفاعل كبير من المتابعين، إلى جانب عدد من الفنانين وأصدقاء سلاف فواخرجي الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، متمنين لها دوام الصحة والسعادة والنجاح، فيما أشاد كثيرون برسالتها التي عكست نظرة إيجابية ومتفائلة للحياة.

اقرأ ايضا في فن

أحمد عز أمام محكمة الأسرة مجددا بسبب مستحقات توأم زينة
04:10

أحمد عز أمام محكمة الأسرة مجددا بسبب مستحقات توأم زينة

تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة الأسرة في مدينة نصر، اليوم، دعوى تطالب بحبس الفنان أحمد عز، بسبب عدم سداده مبلغ 570 ألف جنيه، يمثل قيمة متجمد أجر خادمة.

04:10

أحمد عز أمام محكمة الأسرة مجددا بسبب مستحقات توأم زينة

تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة الأسرة في مدينة نصر، اليوم، دعوى تطالب بحبس الفنان أحمد عز، بسبب عدم سداده مبلغ 570 ألف جنيه، يمثل قيمة متجمد أجر خادمة.

ابنة توم كروز تتخلى رسميًا عن لقب والدها وتختار اسم والدتها
04:02

ابنة توم كروز تتخلى رسميًا عن لقب والدها وتختار اسم والدتها

اتخذت سوري، ابنة النجمين توم كروز وكاتي هولمز، خطوة جديدة في حياتها الشخصية، بعدما غيّرت اسمها القانوني من «سوري كروز» إلى «سوري نويل»، متخليةً رسميًا عن لقب والدها.

04:02

ابنة توم كروز تتخلى رسميًا عن لقب والدها وتختار اسم والدتها

اتخذت سوري، ابنة النجمين توم كروز وكاتي هولمز، خطوة جديدة في حياتها الشخصية، بعدما غيّرت اسمها القانوني من «سوري كروز» إلى «سوري نويل»، متخليةً رسميًا عن لقب والدها.

نتائج فحوصات الممنوعات لمشاهير تركيا تثير الجدل.. وسيلا جينتشوغلو تكسر صمتها
03:15

نتائج فحوصات الممنوعات لمشاهير تركيا تثير الجدل.. وسيلا جينتشوغلو تكسر صمتها

كشفت تقارير إعلامية تركية عن نتائج الفحوصات السمية التي خضع لها عدد من المشاهير، ضمن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في باكيركوي، والذي شمل توقيف واستجواب مجموعة من الأسماء المعروفة، وسط استمرار الإجراءات القانونية لكشف تفاصيل القضية.

03:15

نتائج فحوصات الممنوعات لمشاهير تركيا تثير الجدل.. وسيلا جينتشوغلو تكسر صمتها

كشفت تقارير إعلامية تركية عن نتائج الفحوصات السمية التي خضع لها عدد من المشاهير، ضمن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في باكيركوي، والذي شمل توقيف واستجواب مجموعة من الأسماء المعروفة، وسط استمرار الإجراءات القانونية لكشف تفاصيل القضية.

اخترنا لك
أحمد عز أمام محكمة الأسرة مجددا بسبب مستحقات توأم زينة
04:10
ابنة توم كروز تتخلى رسميًا عن لقب والدها وتختار اسم والدتها
04:02
نتائج فحوصات الممنوعات لمشاهير تركيا تثير الجدل.. وسيلا جينتشوغلو تكسر صمتها
03:15
مصطفى قمر يستعيد ذكرياته مع عمرو دياب ويكشف كواليس موقف طريف
03:10

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026