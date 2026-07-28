في عيد ميلادها.. سلاف فواخرجي تختار مدينة ألعاب للاحتفال وتوجه رسالة مؤثرة

وتزامن نشر الصور مع احتفالها بعيد ميلادها في 27 يوليو/تموز، حيث أرفقت المنشور بوسم mybirthday. وظهرت فواخرجي بإطلالة أنيقة مرتدية فستاناً أحمر، فيما التُقطت الصور داخل إحدى مدن الألعاب، وتحديداً على لعبة الأحصنة الدوارة، في أجواء اتسمت بالمرح والعفوية.

وفي تعليقها على الصور، شبّهت سلاف الحياة برحلة داخل مدينة ملاهٍ، مؤكدة أنها بسيطة رغم ما تحمله من صعود وهبوط وتقلبات. وكتبت: "هي بسيطة، كتير بسيطة، مدري ومضة، مدري رحلة، بس بسيطة. شي بيشبه مشوار الملاهي، نلعب وندور وندوح ونصحى ونطلع وننزل وممكن نوقع بس بنقوم وبنضحك، وبنرجع ندور، ونطلع لفوق لفوق لأعلى نقطة ونشوف من فوق إنو كل شي تحت صغير وإنها بسيطة كتير بسيطة."

وحظي المنشور بتفاعل كبير من المتابعين، إلى جانب عدد من الفنانين وأصدقاء الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، متمنين لها دوام الصحة والسعادة والنجاح، فيما أشاد كثيرون برسالتها التي عكست نظرة إيجابية ومتفائلة للحياة.