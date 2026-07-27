طلاق دكتور فود وشروق رسميا! ظهرت من دون خاتم الزواج وتعليقها يثير الجدل

وظهرت شروق في صورة لفتت أنظار متابعيها من حفلة و التي اقيمت في ، خصوصًا بعدما لاحظ عدد كبير منهم غياب خاتم الزواج من يدها، الأمر الذي أعاد فتح باب التكهنات حول وضع علاقتها الزوجية، وسط تساؤلات متزايدة بشأن حقيقة الانفصال.وزادت شروق الغموض بعدما أرفقت الصورة بتعليق مقتضب قالت فيه: «الحياة تستمر»، وهي العبارة التي أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، ودفعَت كثيرين إلى ربطها مباشرة بحياتها الخاصة والمرحلة التي تمر بها.واعتبر بعض المتابعين أن العبارة قد تحمل رسالة غير مباشرة تؤكد تجاوزها أزمة شخصية، فيما رأى آخرون أنها لا تكفي لحسم الجدل، خصوصًا أن شروق لم تعلن حتى الآن بشكل واضح حقيقة انفصالها أو استمرار زواجها.