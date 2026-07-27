أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
طلاق دكتور فود وشروق رسميا! ظهرت من دون خاتم الزواج وتعليقها يثير الجدل
طلاق دكتور فود وشروق رسميا! ظهرت من دون خاتم الزواج وتعليقها يثير الجدل
A-
A+

طلاق دكتور فود وشروق رسميا! ظهرت من دون خاتم الزواج وتعليقها يثير الجدل

فن

2026-07-27 | 09:58
طلاق دكتور فود وشروق رسميا! ظهرت من دون خاتم الزواج وتعليقها يثير الجدل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
طلاق دكتور فود وشروق رسميا! ظهرت من دون خاتم الزواج وتعليقها يثير الجدل

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي شروق، المعروفة باسم «سانشاين»، جدلًا واسعًا بعد ظهورها الأول عبر حسابها الرسمي، عقب تداول أنباء عن انفصالها عن زوجها جورج ديب، الشهير باسم «دكتور فود».

وظهرت شروق في صورة جديدة لفتت أنظار متابعيها من حفلة الشامي و هيفا وهبي التي اقيمت في بيروت، خصوصًا بعدما لاحظ عدد كبير منهم غياب خاتم الزواج من يدها، الأمر الذي أعاد فتح باب التكهنات حول وضع علاقتها الزوجية، وسط تساؤلات متزايدة بشأن حقيقة الانفصال.
وزادت شروق الغموض بعدما أرفقت الصورة بتعليق مقتضب قالت فيه: «الحياة تستمر»، وهي العبارة التي أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، ودفعَت كثيرين إلى ربطها مباشرة بحياتها الخاصة والمرحلة التي تمر بها.
واعتبر بعض المتابعين أن العبارة قد تحمل رسالة غير مباشرة تؤكد تجاوزها أزمة شخصية، فيما رأى آخرون أنها لا تكفي لحسم الجدل، خصوصًا أن شروق لم تعلن حتى الآن بشكل واضح حقيقة انفصالها أو استمرار زواجها.

اقرأ ايضا في فن

بعد شائعة حملها.. نجوى كرم تخطف الأنظار بأحدث ظهور مع زوجها عمر الدهماني
09:57

بعد شائعة حملها.. نجوى كرم تخطف الأنظار بأحدث ظهور مع زوجها عمر الدهماني

خطفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الأنظار بأحدث ظهور لها في إحدى حفلات الزفاف الخاصة، بعدما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق تفاعلها العفوي مع الأجواء والأغنيات من مكان جلوسها، بحضور زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني.

09:57

بعد شائعة حملها.. نجوى كرم تخطف الأنظار بأحدث ظهور مع زوجها عمر الدهماني

خطفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الأنظار بأحدث ظهور لها في إحدى حفلات الزفاف الخاصة، بعدما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق تفاعلها العفوي مع الأجواء والأغنيات من مكان جلوسها، بحضور زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني.

هيفاء وهبي تتصدر الترند من حفل بيروت.. تمزق إطلالتها وانهيار معجب أمامها
09:52

هيفاء وهبي تتصدر الترند من حفل بيروت.. تمزق إطلالتها وانهيار معجب أمامها

تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها الجماهيري الذي أحيته مساء السبت 25 يوليو/تموز 2026 على مسرح «بيروت هول»، بمشاركة الفنان الشامي، وسط حضور واسع وأجواء حماسية جمعت بين الغناء والاستعراض والمؤثرات البصرية.

09:52

هيفاء وهبي تتصدر الترند من حفل بيروت.. تمزق إطلالتها وانهيار معجب أمامها

تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها الجماهيري الذي أحيته مساء السبت 25 يوليو/تموز 2026 على مسرح «بيروت هول»، بمشاركة الفنان الشامي، وسط حضور واسع وأجواء حماسية جمعت بين الغناء والاستعراض والمؤثرات البصرية.

راغب علامة يختتم مهرجان تيميتار في المغرب أمام 350 ألف متفرج
09:52

راغب علامة يختتم مهرجان تيميتار في المغرب أمام 350 ألف متفرج

اختتم الفنان اللبناني راغب علامة فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان «تيميتار – علامات وثقافات» في مدينة أكادير المغربية، بحفل جماهيري ضخم شهد حضورًا استثنائيًا تجاوز 350 ألف متفرج، وفق الأرقام التي أعلنتها الجهة المنظمة.

09:52

راغب علامة يختتم مهرجان تيميتار في المغرب أمام 350 ألف متفرج

اختتم الفنان اللبناني راغب علامة فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان «تيميتار – علامات وثقافات» في مدينة أكادير المغربية، بحفل جماهيري ضخم شهد حضورًا استثنائيًا تجاوز 350 ألف متفرج، وفق الأرقام التي أعلنتها الجهة المنظمة.

اخترنا لك
بعد شائعة حملها.. نجوى كرم تخطف الأنظار بأحدث ظهور مع زوجها عمر الدهماني
09:57
هيفاء وهبي تتصدر الترند من حفل بيروت.. تمزق إطلالتها وانهيار معجب أمامها
09:52
راغب علامة يختتم مهرجان تيميتار في المغرب أمام 350 ألف متفرج
09:52
مروان خوري يكشف مفاجأة عن تعاونه مع فضل شاكر .. وماذا عن الديو مع مارلين نعمان ؟
08:51

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026