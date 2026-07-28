نور ستارز تحتفل بتوديع العزوبية في اليونان قبل زفافها من كريم الشريف

وشاركت نور متابعيها عبر حساباتها على مجموعة من الصور التي وثقت أجواء الاحتفال، حيث ظهرت وسط صديقاتها في أجواء مميزة سبقت موعد الزفاف، بعد أشهر من إعلانها بدء التحضيرات لهذه المناسبة.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من الجمهور، إذ انهالت عليها رسائل التهنئة والتمنيات بحياة زوجية سعيدة، فيما عبّر عدد من المتابعين عن حماسهم لمتابعة تفاصيل حفل الزفاف المنتظر.

ويأتي حفل توديع العزوبية بعد نحو عام ونصف من إعلان نور ستارز خطوبتها على الشريف، إذ فاجأها الأخير بطلب الزواج في دبي خلال يونيو/حزيران 2024، بحضور أفراد من عائلتها، واختار منطقة برج خليفة لتقديم خاتم الخطوبة في أجواء رومانسية.

وفي فبراير/شباط 2025، أعلن عقد قرانهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرا صورًا من المناسبة مرفقة بكلمة «كُن»، في إشارة إلى انتقال علاقتهما إلى مرحلة ، وسط تفاعل واسع من جمهورهما.

وكانت نور ستارز قد كشفت خلال مقابلة إعلامية سابقة عن بدء التحضيرات لحفل الزفاف، مؤكدة أنها تتطلع إلى الاحتفال به خلال عام 2026، ومعبرة عن سعادتها بأنها أصبحت قادرة على وصف نفسها بـ«عروسة 2026».

كما تحدثت عن طبيعة علاقتها بكريم الشريف، مشيرة إلى حرصه المستمر على دعمها ومفاجأتها، إلى جانب تفضيلهما الاحتفاظ بجزء من تفاصيل حياتهما الشخصية بعيدًا عن الأضواء.

ويمثّل حفل توديع العزوبية أحدث محطات استعدادات نور ستارز للزفاف، بعد الخطوبة وعقد القران، في وقت يترقب فيه جمهورها موعد ومكان الحفل وتفاصيل إطلالتها في المناسبة.