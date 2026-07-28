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ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور يتفاجأ بملامحها
ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور يتفاجأ بملامحها
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ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور يتفاجأ بملامحها

فن

2026-07-28 | 09:17
ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور يتفاجأ بملامحها
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Aljadeed
ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور يتفاجأ بملامحها

خطفت ميلا، الابنة الكبرى للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الأنظار خلال أحدث ظهور لها برفقة والديها في حفل زفاف خاص، بعدما انتشر مقطع فيديو من المناسبة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحوّل خلال وقت قصير إلى حديث المتابعين.

وظهرت نانسي عجرم في الفيديو وهي تحيي حفل الزفاف وتغني للعروسين وسط تفاعل الحاضرين، فيما كان زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وابنتهما ميلا يتابعانها من بين الجمهور، في أجواء عائلية لافتة.

إلا أن ميلا استطاعت أن تخطف الاهتمام بملامحها العفوية وإطلالتها البسيطة والهادئة، إذ عبّر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بأحدث ظهور لها، مؤكدين وجود شبه واضح بينها وبين والدتها نانسي، سواء في ملامح الوجه أو الابتسامة.

وأبدى الجمهور مفاجأته بالتغيّر الكبير الذي طرأ على ملامح ميلا، معتبرًا أنها كبرت بسرعة، خصوصًا أن كثيرين ما زالوا يتذكرون ظهورها طفلةً صغيرة إلى جانب والدتها في الصور والمناسبات العائلية السابقة.

وتداولت حسابات فنية المقطع بكثافة، مرفقًا بتعليقات أشادت بحضور ميلا الطبيعي وهدوئها، فيما رأى متابعون أن وجودها إلى جانب والدها خلال الحفل عكس مساندتهما لنانسي في نشاطاتها الفنية ومناسباتها الخاصة.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تتحول فيها إطلالات نانسي عجرم مع أفراد عائلتها إلى حديث مواقع التواصل، إذ يحظى أي ظهور لزوجها أو بناتها باهتمام واسع من الجمهور، الذي يتطلع دائمًا إلى التعرف بصورة أقرب على حياتها العائلية بعيدًا عن المسرح والأعمال الفنية.

وتحرص نانسي غالبًا على إبقاء تفاصيل حياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء، رغم مشاركتها بين الحين والآخر بعض الصور واللحظات العائلية البسيطة، ما يجعل الظهور النادر لبناتها محط تفاعل كبير.

يُذكر أن عائلة نانسي عجرم تتكوّن من زوجها فادي الهاشم وبناتهما الثلاث ميلا وإيلا وليا. وقد تزوج الثنائي في سبتمبر/أيلول عام 2008، بعد قصة حب استمرت نحو ثلاث سنوات

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