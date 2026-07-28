معجب هيفاء وهبي يخرج عن صمته بعد انهياره أمامها ويكشف أمنيته

وكانت هيفاء وهبي قد أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح « هول»، بمشاركة الفنان الشامي، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية شهدت عددًا من المواقف العفوية التي انتشرت مقاطعها بكثافة.

إلا أن تفاعل أحد المعجبين، ويدعى صوفان، كان من أكثر لحظات الحفل تداولًا، إذ ظهر وهو يحمل باقة من الورود وينتظر اقتراب هيفاء منه، قبل أن يفقد السيطرة على مشاعره فور رؤيتها عن قرب ويبدأ بالصراخ مرددًا: «بحبك».

وحاولت هيفاء تهدئته بأسلوب عفوي ومرح، قائلة له: «روق»، لكنه واصل فرحته الكبيرة وطالبها بتكرار الكلمة، في جمع بين التأثر والطرافة وأثار تفاعل الحاضرين.

وسرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانقسمت تعليقات المتابعين بين من اعتبر أن رد فعل أحمد عكس محبة صادقة وعفوية تجاه فنانته المفضلة، وبين من رأى أن انفعاله كان مبالغًا فيه.

في المقابل، أشاد عدد كبير من الجمهور بطريقة تعامل هيفاء وهبي معه، وحرصها على تهدئته وعدم إحراجه أمام الحاضرين، رغم التأثر الشديدة التي ظهر بها.

وبعد الضجة التي رافقت المقطع، ظهر أحمد صوفان في أكثر من فيديو، مؤكدًا أن ما حدث جاء نتيجة محبته الكبيرة لهيفاء وتأثره برؤيتها أمامه للمرة الأولى.

وكشف أن أمنيته الأساسية هي الحصول على فرصة للقاء هيفاء والتحدث معها والتقاط صورة إلى جانبها، مناشدًا المتابعين والصفحات الفنية مساعدته على نشر رسالته وإيصال صوته إليها.

وأعرب أحمد عن أمله في أن تستجيب هيفاء وهبي لطلبه وتحقق الأمنية التي وصفها بأنها واحدة من أكبر أحلامه، لتواصل قصته حصد التفاعل بعد انتهاء الحفل.