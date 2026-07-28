رحمة رياض تثير الجدل باحدث تصريح لها عن الخيانة..والجمهور يربط كلماتها بزوجها

وتوقفت رحمة للحظات أمام الجمهور، لتتحدث عن تعرّضها المتكرر للخيانة والخذلان، مشيرةً إلى أنها تعود في كل مرة إلى التسامح ومنح فرصة ، ما حوّل حديثها خلال ساعات إلى واحد من أكثر المقاطع تداولًا وتعليقًا.

وبمجرد انتشار الفيديو، سارع عدد من المتابعين إلى تحليل كلماتها وربطها بزوجها، الممثل ألكسندر علوم، معتبرين أن حديثها قد يحمل تلميحًا إلى خلافات شخصية غير معلنة بينهما.

كما توقف الجمهور عند كلامها عن تكرار التسامح، واعتبر بعضهم أنها ربما كانت تشير إلى مواقف حدثت أكثر من مرة، لتتوسع التأويلات وتتحول جملة عفوية قيلت على المسرح إلى نقاش واسع عن حياتها الزوجية.

إلا أن حديث رحمة لم يتضمن اسم زوجها، ولم تحدد خلاله الشخص أو الأشخاص الذين قصدتهم، كما لم يصدر عنها أو عن ألكسندر علوم أي تصريح يؤكد وجود أزمة بينهما. ولذلك، تبقى جميع الاستنتاجات المتداولة في إطار تحليل الجمهور والتكهنات غير المؤكدة.

في المقابل، رفض متابعون ربط كلامها بحياتها العاطفية، معتبرين أن الخيانة والخذلان قد يصدران عن صديق أو شخص مقرّب، وليس بالضرورة عن شريك الحياة. وأشاروا إلى أن حديثها جاء في سياق تفاعل عاطفي مع أغنية تحمل مضمونًا مشابهًا، مطالبين بعدم بناء غير مؤكدة على كلمات لم توضح رحمة المقصود منها.

ولا تزال الصور التي تجمع رحمة وألكسندر علوم منشورة عبر حساباتهما، إلا أن وجود الصور أو غيابها لا يشكل دليلًا حاسمًا على طبيعة علاقتهما الحالية.

يُذكر أن رحمة وألكسندر أعلنا ارتباطهما عام 2021، ورُزقا بابنتهما عالية في مارس/آذار 2024. وحتى صدور توضيح مباشر منهما، يبقى الحديث المتداول مجرد تأويلات أثارتها كلمات رحمة على المسرح