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بعد أسابيع من رحيلها.. الكشف عن سبب وفاة والدة بن أفليك
بعد أسابيع من رحيلها.. الكشف عن سبب وفاة والدة بن أفليك
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بعد أسابيع من رحيلها.. الكشف عن سبب وفاة والدة بن أفليك

فن

2026-07-29 | 06:49
بعد أسابيع من رحيلها.. الكشف عن سبب وفاة والدة بن أفليك
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Aljadeed
بعد أسابيع من رحيلها.. الكشف عن سبب وفاة والدة بن أفليك

كُشفت تفاصيل جديدة حول الساعات الأخيرة في حياة كريس آن أفليك، والدة النجمين بن أفليك وكيسي أفليك، بعد أيام من إعلان العائلة وفاتها عن عمر ناهز 83 عامًا، رغم أن رحيلها حدث فعليًا قبل أكثر من شهر من الإعلان الرسمي.

وبحسب شهادة الوفاة التي حصل عليها موقع Us Weekly ونقلت تفاصيلها مجلة People وموقع Page Six، توفيت كريس نتيجة توقف قلبي تنفسي أثناء وجودها في منزل نجلها بن أفليك بمدينة لوس أنجلوس، عند الساعة 10:52 من صباح يوم 2 يونيو/حزيران 2026.

وأظهرت الوثيقة أن إصابتها بسرطان البنكرياس الغدي كانت من العوامل الصحية التي أسهمت في وفاتها، بعدما شُخّصت بالمرض في ديسمبر/كانون الأول 2025، وأبلغها الأطباء حينها بأن الفترة المتوقعة لبقائها على قيد الحياة قد لا تتجاوز ستة أشهر. ولم تخضع الراحلة لتشريح بعد الوفاة، فيما نُقلت رفاتها إلى مؤسسة Earth Funeral في لاس فيغاس.

ورغم وقوع الوفاة في بداية يونيو/حزيران، لم يُكشف عنها علنًا إلا في 24 يوليو/تموز، عقب نشر نعي استعرض مسيرتها العائلية والمهنية، وكشف عن الأمنية الأخيرة التي تمسكت بتحقيقها قبل رحيلها.

وكانت كريس ترغب في حضور حفل تخرج حفيدها أتيكوس من المرحلة الثانوية، وهو ما تحقق في 31 مايو/أيار، عندما شاركت أفراد العائلة الاحتفال، قبل أن تتوفى بعد يومين. وذكر النعي أنها رحلت بسلام أثناء نومها، بعد نجاحها في حضور المناسبة التي كانت تنتظرها.

وعملت كريس أفليك في مجال التعليم الحكومي لأكثر من 35 عامًا، بعد تخرجها في جامعة هارفارد، كما عُرفت بنشاطها في عدد من القضايا الاجتماعية والحقوقية، قبل تقاعدها عام 2008.

وتركت الراحلة ابنيها بن وكيسي أفليك، إلى جانب خمسة أحفاد هم إنديانا وأتيكوس وفايوليت وفين وسام، فيما استذكر النعي دعمها المستمر لعائلتها واعتزازها بمسيرة ابنيها داخل هوليوود.

 

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