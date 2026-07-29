بعد أسابيع من رحيلها.. الكشف عن سبب وفاة والدة بن أفليك

وبحسب شهادة الوفاة التي حصل عليها موقع Us Weekly ونقلت تفاصيلها مجلة People وموقع Page Six، توفيت كريس نتيجة توقف قلبي تنفسي أثناء وجودها في نجلها بن أفليك بمدينة لوس أنجلوس، عند الساعة 10:52 من يوم 2 يونيو/حزيران 2026.

وأظهرت الوثيقة أن إصابتها بسرطان البنكرياس الغدي كانت من العوامل الصحية التي أسهمت في وفاتها، بعدما شُخّصت بالمرض في ديسمبر/كانون الأول 2025، وأبلغها الأطباء حينها بأن الفترة المتوقعة لبقائها على قيد الحياة قد لا تتجاوز ستة أشهر. ولم تخضع الراحلة لتشريح بعد الوفاة، فيما نُقلت رفاتها إلى مؤسسة Earth Funeral في لاس فيغاس.

ورغم وقوع الوفاة في بداية يونيو/حزيران، لم يُكشف عنها علنًا إلا في 24 يوليو/تموز، عقب نشر نعي استعرض مسيرتها العائلية والمهنية، وكشف عن الأمنية التي تمسكت بتحقيقها قبل رحيلها.

وكانت كريس ترغب في حضور حفل تخرج حفيدها أتيكوس من المرحلة الثانوية، وهو ما تحقق في 31 مايو/أيار، عندما شاركت أفراد العائلة الاحتفال، قبل أن تتوفى بعد يومين. وذكر النعي أنها رحلت أثناء نومها، بعد نجاحها في حضور المناسبة التي كانت تنتظرها.

وعملت كريس أفليك في مجال التعليم الحكومي لأكثر من 35 عامًا، بعد تخرجها في جامعة هارفارد، كما عُرفت بنشاطها في عدد من الاجتماعية والحقوقية، قبل تقاعدها عام 2008.

وتركت الراحلة ابنيها بن وكيسي أفليك، إلى جانب خمسة أحفاد هم إنديانا وأتيكوس وفايوليت وفين وسام، فيما استذكر النعي دعمها المستمر لعائلتها واعتزازها بمسيرة ابنيها داخل هوليوود.