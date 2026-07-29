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زواج رؤى الصبان بعد أيام من اعلان طلاقها يتصدر
زواج رؤى الصبان بعد أيام من اعلان طلاقها يتصدر
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زواج رؤى الصبان بعد أيام من اعلان طلاقها يتصدر

فن

2026-07-29 | 07:29
زواج رؤى الصبان بعد أيام من اعلان طلاقها يتصدر
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Aljadeed
زواج رؤى الصبان بعد أيام من اعلان طلاقها يتصدر

تصدّر اسم الإعلامية والفنانة الأردنية رؤى الصبان منصات التواصل الاجتماعي، بعد تلقيها عرض زواج لافتًا، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان انفصالها رسميًا.

وفي التفاصيل، أرسل شاب إلى الصبان مقطعًا صوتيًا عبّر فيه عن رغبته في الارتباط بها، طالبًا منها تحديد قيمة المهر الذي تريده، ومؤكدًا استعداده لتلبية شروطها.
كما تعهّد الشاب، بحسب ما جاء في التسجيل المتداول، بتوفير فيلا مميزة لها، إلى جانب تخصيص مبلغ شهري يصل إلى 1500، من دون توضيح العملة المقصودة.
وأثار عرض الزواج تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، خصوصًا بسبب الشروط والمزايا التي قدّمها الشاب، فيما انقسمت التعليقات بين من تعامل مع التسجيل بروح الدعابة، ومن تساءل عن مدى جدية العرض وحقيقة هوية صاحبه.
ولم تصدر رؤى الصبان حتى الآن أي تصريحات تؤكد قبولها العرض أو تكشف موقفها منه، ليبقى التسجيل المتداول مجرد عرض زواج أثار الجدل، وليس إعلانًا عن دخولها في علاقة أو زواج جديد.
 

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