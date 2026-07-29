الشامي و هيفاء وهبي بلغيان متابعة بعضهما ؟ اليكم الحقيقة

وكان الجمهور يترقب اجتماع هيفاء وسانت ليفانت على المسرح لتقديم أغنيتيهما الجديدتين «بحبك» و«متسوبيشي»، اللتين طُرحتا رسميًا خلال 2026 وشكلتا أول تعاون غنائي يجمعهما. وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن إمكانية مشاركة سانت ليفانت في الحفل لتقديم أغنية أو أغنيتين، إلا أن ظهوره لم يكن معلنًا بصورة رسمية أو مؤكدة من الجهة المنظمة.ولم يتوقف الجدل عند غيابه، إذ انتقلت التكهنات سريعًا إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداولت صفحات فنية أخبارًا تزعم اندلاع خلاف بين هيفاء والشامي، متحدثة عن قيامهما بإلغاء متابعة بعضهما عبر «إنستغرام».لكن التدقيق في الحسابين أظهر عدم وجود دليل يثبت إلغاء المتابعة، إذ تبين أن الفنانين لم يكونا يتابعان بعضهما من الأساس، ما يسقط الاستناد إلى هذه النقطة بوصفها مؤشرًا على وجود خلاف بينهما.وحتى الآن، لم يصدر عن هيفاء وهبي أو الشامي أي تعليق يتحدث عن توتر في العلاقة، كما لم يكشف أي منهما عن أسباب غياب سانت ليفانت. وبذلك، تبقى الأحاديث المتداولة في إطار التكهنات الإلكترونية، من دون معطيات موثقة تؤكد وجود خلاف فعلي بين نجمي الحفل.