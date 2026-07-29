محمد خير الجراح يعترف بـ "نزوة" كادت تهدد زواجه

وجاء حديث خلال استضافته في برنامج «الاختيار» الذي يقدمه الفنان ، حيث تطرق إلى تأثير الشهرة والغرور في حياة الفنان، وانعكاس ذلك على قراراته وعلاقاته الشخصية.

وقال الفنان السوري إن الخيانة لا تبدأ دائمًا بفعل واضح، بل قد تنطلق أحيانًا من فكرة أو شعور يسمح له الشخص بالتطور داخله، معتبرًا أن مسؤولية الإنسان تبدأ من اللحظة التي يقرر فيها كيفية التعامل مع هذه المشاعر.

وأوضح أنه مرّ بحالة إعجاب مرتبطة بإحدى المعجبات، لكنه أدرك أن الاستمرار فيها قد يقوده إلى طريق يهدد استقرار حياته الزوجية، فاختار الاحتكام إلى والتراجع قبل أن تتحول المشاعر إلى خطوات فعلية.

وأشار الجراح إلى أن الشهرة قد تمنح بعض الفنانين شعورًا مبالغًا فيه بالثقة أو ، ما قد يدفعهم إلى الغرور واتخاذ قرارات لا يدركون عواقبها في البداية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على التوازن وعدم السماح للمشاعر العابرة بقيادة الإنسان.

وكشف أن زوجته علمت بما حدث وشعرت بالانزعاج، خصوصًا أنها اعتبرت أن مجرد وجود مشاعر تجاه امرأة أخرى يمثل أمرًا مؤلمًا، حتى وإن لم تتطور المسألة إلى علاقة أو تصرف واضح.

وأضاف أن الحوار الصريح بينهما ساعد على احتواء الموقف وتجاوزه، مشيرًا إلى أن المصارحة كانت أساسية لمنع الأزمة من التفاقم، والحفاظ على الثقة التي تجمعهما.

وتفاعل متابعون مع تصريحات ، بين من أشاد بصراحته في التحدث عن تجربة حساسة، ومن رأى أن اعترافه يسلط الضوء على الاختبارات التي قد تفرضها الشهرة على العلاقات الزوجية والحياة العائلية.