هبة مجدي تظهر بخسارة وزن لافتة بعد أزمتها الصحية

ونشرت هبة الصور عبر صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك»، مرفقة برسالة عبّرت فيها عن امتنانها ورضاها بما حمله العام الماضي من تجارب ودروس، مؤكدة استقبالها عامها الجديد بمزيد من الصبر والقوة والإيمان.

وكتبت: «سنة مرت بكل رضا ونعم وجبر وحب ودعوات صادقة، اللهم لك الحمد... سنة من العمر برضا وصبر وقوة وإيمان... وابتسم واضحك للدنيا تضحكلنا... يا رب».

وحظي المنشور بتفاعل واسع، إذ انهالت رسائل التهنئة على الفنانة ، إلى جانب تعليقات عبّر أصحابها عن سعادتهم بظهورها وحرصهم على الاطمئنان إلى وضعها الصحي، متمنين لها الشفاء واستمرار النجاح في أعمالها المقبلة.

وكانت هبة مجدي قد أثارت قلق جمهورها بعد حديثها عن مرورها بمرحلة صحية صعبة وخضوعها لعلاج وصفته بأنه من أقسى التجارب التي عاشتها، من دون أن تكشف طبيعة المرض أو تفاصيله.

ونشرت حينها رسالة تحدثت فيها عن الرضا والتفاؤل رغم شدة المرض والعلاج، داعية بالشفاء لكل مريض، وهو ما دفع عددًا من زملائها في الوسط الفني ومحبيها إلى رسائل الدعم والدعاء لها.

وعلى الرغم من أزمتها الصحية، تستعد هبة مجدي للعودة إلى الدراما من خلال الجزء السابع من مسلسل «المداح»، المنتظر خلال موسم رمضان المقبل.

وبحسب معلومات متداولة، وصلت الفنانة المصرية إلى المرحلة من العلاج، التي يُتوقع أن تستمر لأسابيع، على أن تنتهي منها قبل انطلاق التصوير، بما يسمح لها باستكمال دورها ضمن أحداث العمل.

وكانت هبة قد شاركت في الجزء السابق من المسلسل بالتزامن مع خضوعها للمرحلة الأولى من العلاج، وتمكنت من تصوير مشاهدها رغم الظروف الصحية التي كانت تمر بها.

ويحمل ظهورها الأخير رسالة طمأنة إلى جمهورها، في وقت تستعد فيه لاستئناف نشاطها الفني والعودة إلى الشاشة، بعد عام وصفته بأنه كان مليئًا بالصبر والتجارب والدعوات الصادقة.