محمود حميدة يحتفل بزفاف ابنته أمنية ويرقص معها على أنغام «يا بتاع التفاح»

وسرعان ما تحوّل حفل الزفاف إلى حديث ، بعد انتشار مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت أبرز لحظات المناسبة، وكان أكثرها تداولاً ظهور محمود حميدة وهو يشارك ابنته العروس وصلة رقص مميزة.

وفاجأ حميدة الحضور بالرقص مع ابنته على أنغام أغنية «يا بتاع التفاح»، المرتبطة بفيلمه الشهير «حرب الفراولة»، ليستعيد بهذه الخطوة واحدة من أشهر اللقطات التي عرفه الجمهور من خلالها، ولكن هذه المرة في مناسبة عائلية خاصة.

وأظهرت المقاطع المتداولة الفنان المصري وهو يرقص إلى جانب ابنته وسط تصفيق وتشجيع الحاضرين، فيما بدت عليه علامات السعادة والتأثر خلال مشاركتها فرحتها في ليلة زفافها.

ولاقت اللقطات تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعاد كثيرون ذكريات فيلم «حرب الفراولة» وأغنيته الشهيرة، معتبرين أن محمود حميدة أعاد تقديم المشهد بطريقة مختلفة حملت طابعاً عائلياً وعاطفياً.

ويُعد فيلم «حرب الفراولة» من الأعمال البارزة في مسيرة محمود حميدة السينمائية، ولا تزال أغنية «يا بتاع التفاح» مرتبطة باسمه لدى شريحة من الجمهور، ما منح ظهوره بها في زفاف ابنته طابعاً خاصاً.

وعلى الصعيد الفني، كان محمود حميدة قد حصد مؤخراً جائزة أفضل ممثل في مهرجان البيضاء للفيلم 2026 عن دوره في فيلم «شكوى رقم 713317»، الذي حصل أيضاً على الجائزة الكبرى للمهرجان.

كما شارك حميدة أخيراً في مسلسل «فرصة أخيرة» إلى جانب عدد من النجوم، من بينهم طارق لطفي وندى ومحمود البزاوي وسينتيا وعلي الطيب.