أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
محمود حميدة يحتفل بزفاف ابنته أمنية ويرقص معها على أنغام «يا بتاع التفاح»
محمود حميدة يحتفل بزفاف ابنته أمنية ويرقص معها على أنغام «يا بتاع التفاح»
A-
A+

محمود حميدة يحتفل بزفاف ابنته أمنية ويرقص معها على أنغام «يا بتاع التفاح»

فن

2026-08-07 | 04:04
محمود حميدة يحتفل بزفاف ابنته أمنية ويرقص معها على أنغام «يا بتاع التفاح»
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محمود حميدة يحتفل بزفاف ابنته أمنية ويرقص معها على أنغام «يا بتاع التفاح»

احتفل الفنان المصري محمود حميدة بزفاف ابنته أمنية في أجواء عائلية خاصة، بحضور أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقرّبين، بعيداً عن الأضواء والاحتفالات الضخمة، في ليلة طغت عليها أجواء الفرح والدفء.

وسرعان ما تحوّل حفل الزفاف إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت أبرز لحظات المناسبة، وكان أكثرها تداولاً ظهور محمود حميدة وهو يشارك ابنته العروس وصلة رقص مميزة.

وفاجأ حميدة الحضور بالرقص مع ابنته على أنغام أغنية «يا بتاع التفاح»، المرتبطة بفيلمه الشهير «حرب الفراولة»، ليستعيد بهذه الخطوة واحدة من أشهر اللقطات التي عرفه الجمهور من خلالها، ولكن هذه المرة في مناسبة عائلية خاصة.

وأظهرت المقاطع المتداولة الفنان المصري وهو يرقص إلى جانب ابنته وسط تصفيق وتشجيع الحاضرين، فيما بدت عليه علامات السعادة والتأثر خلال مشاركتها فرحتها في ليلة زفافها.

ولاقت اللقطات تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعاد كثيرون ذكريات فيلم «حرب الفراولة» وأغنيته الشهيرة، معتبرين أن محمود حميدة أعاد تقديم المشهد بطريقة مختلفة حملت طابعاً عائلياً وعاطفياً.

ويُعد فيلم «حرب الفراولة» من الأعمال البارزة في مسيرة محمود حميدة السينمائية، ولا تزال أغنية «يا بتاع التفاح» مرتبطة باسمه لدى شريحة واسعة من الجمهور، ما منح ظهوره بها في زفاف ابنته طابعاً خاصاً.

وعلى الصعيد الفني، كان محمود حميدة قد حصد مؤخراً جائزة أفضل ممثل في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي 2026 عن دوره في فيلم «شكوى رقم 713317»، الذي حصل أيضاً على الجائزة الكبرى للمهرجان.

كما شارك حميدة أخيراً في مسلسل «فرصة أخيرة» إلى جانب عدد من النجوم، من بينهم طارق لطفي وندى موسى ومحمود البزاوي وسينتيا خليفة وعلي الطيب.

اقرأ ايضا في فن

نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته
07:27

نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى تفاصيل جديدة ومؤثرة عن علاقتها بزوجها الراحل، مستعيدة سنوات زواج امتدت لنحو 32 عاماً، ومؤكدة أن العلاقة التي جمعتهما تجاوزت مفهوم الزواج بالنسبة إليها، إذ كان زوجها صديقها الأقرب ورفيقها في مختلف مراحل حياتها.

07:27

نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى تفاصيل جديدة ومؤثرة عن علاقتها بزوجها الراحل، مستعيدة سنوات زواج امتدت لنحو 32 عاماً، ومؤكدة أن العلاقة التي جمعتهما تجاوزت مفهوم الزواج بالنسبة إليها، إذ كان زوجها صديقها الأقرب ورفيقها في مختلف مراحل حياتها.

بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما
07:24

بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما

شهد حفل الفنان المصري أحمد سعد في الساحل الشمالي ظهوراً لافتاً لطليقته ووالدة ابنته جودي، التي حضرت لمساندة ابنتها في أحدث خطواتها الفنية، بعدما بدأت جودي تجربتها الغنائية إلى جانب والدها من خلال ديو "كدا كدا".

07:24

بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما

شهد حفل الفنان المصري أحمد سعد في الساحل الشمالي ظهوراً لافتاً لطليقته ووالدة ابنته جودي، التي حضرت لمساندة ابنتها في أحدث خطواتها الفنية، بعدما بدأت جودي تجربتها الغنائية إلى جانب والدها من خلال ديو "كدا كدا".

5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟
07:22

5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟

تواجه النجمة العالمية سيلينا غوميز أزمة قضائية جديدة، بعدما رفع خمسة مستثمرين دعوى ضدها وضد شريكتها في تأسيس شركة "وندرمايند" المتخصصة في مجال الصحة النفسية، متهمين القائمين على الشركة بتقديم معلومات مضللة حول وضعها المالي ونجاحها وحجم دور غوميز فيها.

07:22

5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟

تواجه النجمة العالمية سيلينا غوميز أزمة قضائية جديدة، بعدما رفع خمسة مستثمرين دعوى ضدها وضد شريكتها في تأسيس شركة "وندرمايند" المتخصصة في مجال الصحة النفسية، متهمين القائمين على الشركة بتقديم معلومات مضللة حول وضعها المالي ونجاحها وحجم دور غوميز فيها.

اخترنا لكم
نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته
07:27
بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما
07:24
5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟
07:22
كندة علوش تفاجئ الجمهور برشاقتها في الساحل الشمالي.. شاهدوا إطلالتها
07:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
Favorites
About Us
Call Us
Advertise With Us
Polls
AlJadeed Apps
Local News
Arab & International
Economy
News Bulletins
Evening News Intro
Sports
Football
Basketball
Tennis
Motorsports
Other Sports
Entertainment & Lifestyle
Entertainment
Lifestyle
Al Jadeed Exclusive
Youth & Scouts
Watch Now
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026