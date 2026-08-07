أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أزمة صحية دفعت نور الغندور إلى حلق شعرها بالكامل.. تفاصيل تكشفها للمرة الأولى
أزمة صحية دفعت نور الغندور إلى حلق شعرها بالكامل.. تفاصيل تكشفها للمرة الأولى
A-
A+

أزمة صحية دفعت نور الغندور إلى حلق شعرها بالكامل.. تفاصيل تكشفها للمرة الأولى

فن

2026-08-07 | 03:49
أزمة صحية دفعت نور الغندور إلى حلق شعرها بالكامل.. تفاصيل تكشفها للمرة الأولى
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أزمة صحية دفعت نور الغندور إلى حلق شعرها بالكامل.. تفاصيل تكشفها للمرة الأولى

كشفت الفنانة نور الغندور للمرة الأولى خلال أحد لقاء تفاصيل شخصية لم يسبق أن تحدثت عنها بهذا الوضوح، متطرقة إلى الأزمة الصحية والنفسية التي مرت بها قبل سنوات، وتأثيرها الكبير في حياتها.

وفي التفاصيل، فق تحدثت نور عن أزمة صحية تعرضت لها عام 2020، موضحة أن تلك المرحلة كانت من أصعب الفترات في حياتها، ووصلت خلالها إلى اتخاذ قرار بحلق شعرها بالكامل. وأشارت إلى أنها فضلت طوال السنوات الماضية عدم الخوض في تفاصيل ما مرت به، قبل أن تقرر أخيراً التحدث عن هذه التجربة، مؤكدة أنها استطاعت مع الوقت أن تحول حالة الضعف التي عاشتها إلى مصدر قوة انعكس على شخصيتها ونظرتها إلى الحياة.
كما كشفت أنها عانت في الفترة نفسها من حالة اكتئاب أثرت عليها نفسياً بشكل كبير، إلا أنها حاولت الحفاظ على استمراريتها في العمل وعدم السماح لما تمر به بأن يوقف مسيرتها الفنية، لتواصل تقديم أعمالها وتحقيق نجاحات جديدة رغم الظروف الصعبة التي كانت تعيشها بعيداً عن الأضواء.
واستعادت نور أيضاً ذكرياتها عن وجودها في بيروت أثناء انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب، ووصفت ذلك اليوم بأنه من أسوأ الأيام التي مرت عليها، خاصة أنها كانت موجودة على مقربة من موقع الانفجار وشاهدت حجم الأضرار التي خلفها، فضلاً عن إصابة عدد من زملائها بجروح بالغة، وهو ما ترك أثراً كبيراً لديها.
وفي سياق منفصل، كشفت نور الغندور عن الأسماء التي تتمنى التعاون معها مستقبلاً، واختارت الفنان أحمد عز من مصر، وجورج خباز من لبنان، وخالد أمين من الخليج، فيما عبّرت عن إعجابها الكبير بالفنانة منى زكي، وكشفت أن الفنانة شيرين عبد الوهاب هي مطربتها المفضلة.
أما عن حياتها الخاصة، فأكدت نور أن عائلتها تمثل المساحة الأكثر أماناً بالنسبة إليها، وأنها شديدة القرب من أفراد أسرتها. كما نفت وجود ارتباط عاطفي في حياتها حالياً، مؤكدة أنها "مرتبطة بنفسها" فقط، وأن ثقتها الأساسية تبقى بأهلها، بعدما مرت، بحسب تعبيرها، بعدد من الصدمات والتجارب التي دفعتها إلى أن تصبح أكثر تحفظاً في الكشف عن مشاعرها وتفاصيل حياتها، واصفة نفسها بأنها "صندوق مغلق" لا يعرف الآخرون بسهولة ما يدور في داخله.

اقرأ ايضا في فن

نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته
07:27

نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى تفاصيل جديدة ومؤثرة عن علاقتها بزوجها الراحل، مستعيدة سنوات زواج امتدت لنحو 32 عاماً، ومؤكدة أن العلاقة التي جمعتهما تجاوزت مفهوم الزواج بالنسبة إليها، إذ كان زوجها صديقها الأقرب ورفيقها في مختلف مراحل حياتها.

07:27

نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى تفاصيل جديدة ومؤثرة عن علاقتها بزوجها الراحل، مستعيدة سنوات زواج امتدت لنحو 32 عاماً، ومؤكدة أن العلاقة التي جمعتهما تجاوزت مفهوم الزواج بالنسبة إليها، إذ كان زوجها صديقها الأقرب ورفيقها في مختلف مراحل حياتها.

بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما
07:24

بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما

شهد حفل الفنان المصري أحمد سعد في الساحل الشمالي ظهوراً لافتاً لطليقته ووالدة ابنته جودي، التي حضرت لمساندة ابنتها في أحدث خطواتها الفنية، بعدما بدأت جودي تجربتها الغنائية إلى جانب والدها من خلال ديو "كدا كدا".

07:24

بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما

شهد حفل الفنان المصري أحمد سعد في الساحل الشمالي ظهوراً لافتاً لطليقته ووالدة ابنته جودي، التي حضرت لمساندة ابنتها في أحدث خطواتها الفنية، بعدما بدأت جودي تجربتها الغنائية إلى جانب والدها من خلال ديو "كدا كدا".

5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟
07:22

5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟

تواجه النجمة العالمية سيلينا غوميز أزمة قضائية جديدة، بعدما رفع خمسة مستثمرين دعوى ضدها وضد شريكتها في تأسيس شركة "وندرمايند" المتخصصة في مجال الصحة النفسية، متهمين القائمين على الشركة بتقديم معلومات مضللة حول وضعها المالي ونجاحها وحجم دور غوميز فيها.

07:22

5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟

تواجه النجمة العالمية سيلينا غوميز أزمة قضائية جديدة، بعدما رفع خمسة مستثمرين دعوى ضدها وضد شريكتها في تأسيس شركة "وندرمايند" المتخصصة في مجال الصحة النفسية، متهمين القائمين على الشركة بتقديم معلومات مضللة حول وضعها المالي ونجاحها وحجم دور غوميز فيها.

اخترنا لكم
نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته
07:27
بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما
07:24
5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟
07:22
كندة علوش تفاجئ الجمهور برشاقتها في الساحل الشمالي.. شاهدوا إطلالتها
07:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026