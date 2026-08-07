أزمة صحية دفعت نور الغندور إلى حلق شعرها بالكامل.. تفاصيل تكشفها للمرة الأولى

كشفت الفنانة نور الغندور للمرة الأولى خلال أحد لقاء تفاصيل شخصية لم يسبق أن تحدثت عنها بهذا الوضوح، متطرقة إلى الأزمة الصحية والنفسية التي مرت بها قبل سنوات، وتأثيرها الكبير في حياتها.

وفي التفاصيل، فق تحدثت نور عن أزمة صحية تعرضت لها عام 2020، موضحة أن تلك المرحلة كانت من أصعب الفترات في حياتها، ووصلت خلالها إلى اتخاذ قرار بحلق شعرها بالكامل. وأشارت إلى أنها فضلت طوال السنوات الماضية عدم الخوض في تفاصيل ما مرت به، قبل أن تقرر أخيراً التحدث عن هذه التجربة، مؤكدة أنها استطاعت مع الوقت أن تحول الضعف التي عاشتها إلى مصدر قوة انعكس على شخصيتها ونظرتها إلى الحياة.

كما كشفت أنها عانت في الفترة نفسها من حالة اكتئاب أثرت عليها نفسياً بشكل كبير، إلا أنها حاولت الحفاظ على استمراريتها في العمل وعدم السماح لما تمر به بأن يوقف مسيرتها الفنية، لتواصل تقديم أعمالها وتحقيق نجاحات رغم الظروف الصعبة التي كانت تعيشها بعيداً عن الأضواء.

واستعادت نور أيضاً ذكرياتها عن وجودها في أثناء انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب، ووصفت ذلك بأنه من أسوأ الأيام التي مرت عليها، خاصة أنها كانت موجودة على مقربة من موقع الانفجار وشاهدت حجم الأضرار التي خلفها، فضلاً عن إصابة عدد من زملائها بجروح بالغة، وهو ما ترك أثراً كبيراً لديها.

وفي سياق منفصل، كشفت نور الغندور عن الأسماء التي تتمنى التعاون معها مستقبلاً، واختارت الفنان عز من مصر، وجورج خباز من ، وخالد أمين من ، فيما عبّرت عن إعجابها الكبير بالفنانة منى زكي، وكشفت أن الفنانة هي مطربتها المفضلة.

أما عن حياتها الخاصة، فأكدت نور أن عائلتها تمثل المساحة الأكثر أماناً بالنسبة إليها، وأنها شديدة القرب من أفراد أسرتها. كما نفت وجود ارتباط عاطفي في حياتها حالياً، مؤكدة أنها "مرتبطة بنفسها" فقط، وأن ثقتها الأساسية تبقى بأهلها، بعدما مرت، بحسب تعبيرها، بعدد من الصدمات والتجارب التي دفعتها إلى أن تصبح أكثر تحفظاً في مشاعرها وتفاصيل حياتها، واصفة نفسها بأنها "صندوق مغلق" لا يعرف الآخرون بسهولة ما يدور في داخله.