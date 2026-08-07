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محمود حميدة يحتفل بزفاف ابنته أمنية ويرقص معها على أنغام «يا بتاع التفاح»
محمود حميدة يحتفل بزفاف ابنته أمنية ويرقص معها على أنغام «يا بتاع التفاح»
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محمود حميدة يحتفل بزفاف ابنته أمنية ويرقص معها على أنغام «يا بتاع التفاح»

فن

2026-08-07 | 04:04
محمود حميدة يحتفل بزفاف ابنته أمنية ويرقص معها على أنغام «يا بتاع التفاح»
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Aljadeed
محمود حميدة يحتفل بزفاف ابنته أمنية ويرقص معها على أنغام «يا بتاع التفاح»

احتفل الفنان المصري محمود حميدة بزفاف ابنته أمنية في أجواء عائلية خاصة، بحضور أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقرّبين، بعيداً عن الأضواء والاحتفالات الضخمة، في ليلة طغت عليها أجواء الفرح والدفء.

وسرعان ما تحوّل حفل الزفاف إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت أبرز لحظات المناسبة، وكان أكثرها تداولاً ظهور محمود حميدة وهو يشارك ابنته العروس وصلة رقص مميزة.

وفاجأ حميدة الحضور بالرقص مع ابنته على أنغام أغنية «يا بتاع التفاح»، المرتبطة بفيلمه الشهير «حرب الفراولة»، ليستعيد بهذه الخطوة واحدة من أشهر اللقطات التي عرفه الجمهور من خلالها، ولكن هذه المرة في مناسبة عائلية خاصة.

وأظهرت المقاطع المتداولة الفنان المصري وهو يرقص إلى جانب ابنته وسط تصفيق وتشجيع الحاضرين، فيما بدت عليه علامات السعادة والتأثر خلال مشاركتها فرحتها في ليلة زفافها.

ولاقت اللقطات تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعاد كثيرون ذكريات فيلم «حرب الفراولة» وأغنيته الشهيرة، معتبرين أن محمود حميدة أعاد تقديم المشهد بطريقة مختلفة حملت طابعاً عائلياً وعاطفياً.

ويُعد فيلم «حرب الفراولة» من الأعمال البارزة في مسيرة محمود حميدة السينمائية، ولا تزال أغنية «يا بتاع التفاح» مرتبطة باسمه لدى شريحة واسعة من الجمهور، ما منح ظهوره بها في زفاف ابنته طابعاً خاصاً.

وعلى الصعيد الفني، كان محمود حميدة قد حصد مؤخراً جائزة أفضل ممثل في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي 2026 عن دوره في فيلم «شكوى رقم 713317»، الذي حصل أيضاً على الجائزة الكبرى للمهرجان.

كما شارك حميدة أخيراً في مسلسل «فرصة أخيرة» إلى جانب عدد من النجوم، من بينهم طارق لطفي وندى موسى ومحمود البزاوي وسينتيا خليفة وعلي الطيب.

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