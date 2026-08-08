شيرين عبد الوهاب تعود إلى جمهورها في مصر بحفل جماهيري

عادت الفنانة إلى جمهورها من الحفلات الغنائية، بعد إحيائها مساء الجمعة حفلاً جماهيرياً في "بورتو غولف" بالساحل في مصر، وسط حضور كبير ومشاركة عدد من نجوم الفن والإعلام بعد غياب طويل.

وظهرت شيرين على المسرح بإطلالة أنيقة، قبل أن ترحب بجمهورها وتقدم مجموعة من أشهر أغنياتها، وسط تفاعل واضح من الحاضرين الذين احتفوا بعودتها، فيما وثقت الفنانة قبل صعودها إلى المسرح مقاطع أظهرت الإقبال الجماهيري الكبير على الحفل.



وشهدت الأمسية مواقف عفوية عدة، من بينها مزاح شيرين مع منظمي الحفل بعدما طلبت استبدال عصير التفاح الذي قُدّم لها، معلقة بطريقة طريفة على شكله، وهو ما أثار ضحك الجمهور.



كما شارك الفنان محمود الليثي شيرين المسرح وقدم أغنيته "عم المجال كله"، لتدخل معه في أجواء حماسية وتظهر وهي تغني وتتفاعل على المسرح وسط تصفيق الجمهور.



ولفت أيضاً تفاعل شيرين مع صانع المحتوى إسلام الليثي، إذ دعته إلى الصعود على المسرح وأعربت عن إعجابها بالمحتوى الذي يقدمه على منصة "تيك توك".



وحضر الحفل عدد من النجوم، بينهم غادة عبد الرازق وبسمة وعزيز الشافعي وهاني محروس وعلياء بسيوني. وتولت بسمة وهبة تقديم الحفل، وشجعت الجمهور على التفاعل والرقص قبل صعود شيرين إلى المسرح.



ويأتي الحفل ضمن عودة تدريجياً إلى نشاطها الفني ولقاء جمهورها مباشرة، بعدما غابت خلال الفترة الماضية عن عدد من الحفلات والظهورات الفنية.