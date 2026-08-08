نورا رحال تحيي ذكرى مرور 40 يوماً على رحيل ابنها ألكسندروس بفيديو مؤثر

وجمعت نورا في الفيديو صوراً ومقاطع من مراحل مختلفة من حياة ابنها، بدءاً من طفولته ومروراً بسنوات شبابه، وصولاً إلى عدد من اللحظات العائلية التي جمعته بوالدته وأفراد أسرته.

كما تضمن الفيديو محطات من مسيرته الموسيقية، في استعادة حملت الكثير من الحنين والذكريات، وأظهرت جانباً من حياته بعيداً عن الأضواء.

وأرفقت نورا رحال المنشور برسالة مؤثرة استذكرت فيها ابنها ومسيرته، مؤكدة أن عائلته اختصرت حكايته من سنوات طفولته الأولى وصولاً إلى حضوره كموسيقي، مشيرة إلى أنهم صلوا لروحه على أنغام موسيقاه.

وحظي المنشور بتفاعل واسع من المتابعين وعدد من نجوم الوسط الفني، الذين وجهوا رسائل دعم ومواساة إلى نورا رحال وعائلتها في ذكرى رحيل ألكسندروس.

وكان نجل نورا رحال قد توفي عن عمر 24 عاماً، بعد تعرضه لحادث أدى إلى إصابة خطيرة، وخضع للعلاج في المستشفى قبل إعلان وفاته لاحقاً. وشيع جثمانه في ، فيما أقيم مجلس عزاء له في بحضور عائلته وأصدقائه وعدد من الفنانين.