حشود كبيرة وإغلاق للطرقات خلال استقبال صانع المحتوى اللبناني المايسترو في دمشق

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعداداً كبيرة من الأشخاص داخل المول وفي محيطه، حيث تجمعوا قبل وصول "المايسترو" وانتظروا ظهوره، فيما شهد المكان ازدحاماً كثيفاً مع دخوله ومحاولة عدد من الحاضرين الاقتراب منه والتقاط الصور معه.
شهدت شوارع منطقة كفرسوسة في دمشق ازدحاماً كثيفاً، مع تجمع آلاف الأشخاص حول شام سيتي سنتر تزامناً مع وصول صانع المحتوى اللبناني المعروف باسم "المايسترو".
وكان "المايسترو" قد أعلن خلال الأيام التي سبقت الزيارة عن توجهه إلى سوريا، ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المقاطع التشويقية، تحدث خلالها عن لقاء جمهوره السوري ووعد متابعيه بعدد من المفاجآت خلال وجوده في دمشق.
وبعد وصوله إلى سوريا، نشر طوني نصراني رسالة عبّر فيها عن سعادته بالاستقبال، وقال: "مرحبا سوريا.. جيت من لبنان وقطعت الحدود لحتى فرجي العالم كله محبتكم".
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