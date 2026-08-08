ليال عبود تتخلى عن الفن لأجل الطبخ.. اتهمت نانسي عجرم بالسرقة! تعرضت للنصب واستـ ـشهاد افراد عائلتها

حلّت ضيفة على برنامج "مطرحك"، حيث كشفت مجموعة من التصريحات الجريئة والمفاجئة حول حياتها الفنية والشخصية.

وتحدثت عن إمكانية الابتعاد عن الفن من أجل شغفها بالطبخ، كما أثارت الجدل باتهام بسرقة أغنية منها، وروت تفاصيل تعرّضها للنصب هي والفنانة ، إلى جانب حديث مؤثر عن استشهاد عدد من أفراد عائلتها.

حلقة حملت الكثير من الاعترافات والمواقف غير المتوقعة.