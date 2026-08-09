محمد الأحمد وعلا سعيد يكشفان جنس مولودهما الأول

واختار شاطئ البحر عند غروب لالتقاط مجموعة من الصور التي عكست سعادتهما بهذه المرحلة الجديدة، حيث ظهر محمد في إحدى اللقطات وهو يحتضن زوجته من الخلف، فيما بدت علامات الحمل واضحة على علا .كما تضمنت الجلسة صورة من داخل المنزل، ظهر فيها ديكور مزين بالبالونات باللونين والأزرق، في إشارة إلى أن الثنائي ينتظر مولوداً ذكراً. واكتفى محمد وعلا بإرفاق المنشور بثلاثة قلوب زرقاء، وسط موجة من التهاني من المتابعين وعدد من زملائهما في الوسط الفني.وكان الزوجان قد أعلنا في وقت سابق انتظارهما مولودهما الأول بطريقة عفوية عبر مقطع فيديو نشر على " "، ظهرت خلاله علا وهي تحتضن محمد وتحمل صورة الإيكو، إلى جانب لقطة لحذاء طفل صغير، في أول إشارة واضحة إلى حملها.ويأتي جنس المولود بعد أشهر من إعلان محمد الأحمد ارتباطه رسمياً بعلا سعيد في أول أيام ، منهياً بذلك فترة من التكهنات التي رافقت علاقتهما وحياته الخاصة، قبل أن يقررا مشاركة تفاصيل هذه المرحلة الجديدة مع جمهورهما.