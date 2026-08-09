أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حقيقة اصابة منة شلبي بورم سرطاني في الرحم!
حقيقة اصابة منة شلبي بورم سرطاني في الرحم!
A-
A+

حقيقة اصابة منة شلبي بورم سرطاني في الرحم!

فن

2026-08-09 | 07:33
حقيقة اصابة منة شلبي بورم سرطاني في الرحم!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حقيقة اصابة منة شلبي بورم سرطاني في الرحم!

تعيش الفنانة المصرية منة شلبي خلال الأيام الأخيرة أزمة صحية استدعت دخولها أحد المستشفيات الخاصة، وإجراء سلسلة من الفحوصات الطبية، وسط ترقب لما ستسفر عنه حالتها خلال الساعات المقبلة.

وبحسب ما نقلته "العين الإخبارية" عن مصدر طبي، فإن الأطباء يستعدون لإجراء تدخل جراحي لمنة شلبي بعد ظهور مؤشرات تستدعي مزيداً من الفحوصات والمتابعة الدقيقة.

وأشار المصدر إلى وجود اشتباه طبي بمرض في الرحم، مع مؤشرات تتطلب فحص جزء من القولون، فيما لم يصدر حتى الآن أي تشخيص رسمي معلن من الفنانة أو أسرتها أو المستشفى بشأن طبيعة المرض أو مدى تطوره.

وبدأت الأزمة بعد تعرض منة شلبي لآلام ومضاعفات صحية دفعتها إلى التوجه إلى المستشفى، حيث خضعت لفحوصات مكثفة قبل أن يقرر الفريق الطبي ضرورة التدخل الجراحي.

ومن المنتظر أن تلعب نتائج الجراحة والفحوصات اللاحقة دوراً أساسياً في تحديد طبيعة المرحلة المقبلة، سواء لناحية العلاج أو الحاجة إلى إجراءات طبية إضافية.

وفي المقابل، تلتزم منة شلبي وأسرتها الصمت حيال تفاصيل الأزمة، ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي يوضح حقيقة ما يتم تداوله بشأن إصابتها بمرض سرطاني.

وبحسب المعلومات المتداولة، يرافق زوجها المنتج أحمد الجنايني منة شلبي خلال وجودها في المستشفى، ويتابع معها تطورات وضعها الصحي، من دون أن يصدر عنه أيضاً أي تعليق رسمي حول طبيعة حالتها.

وتضع الأزمة الصحية الفنانة المصرية أمام توقف مؤقت عن نشاطها الفني، خصوصاً أنها ترتبط بعدد من المشاريع السينمائية المرتقبة، على أن تتحدد مواعيد عودتها إلى العمل وفق تطورات وضعها الصحي.

وبين التقارير الطبية المتداولة وغياب أي توضيح رسمي، تبقى حقيقة التشخيص النهائي مرتبطة بما ستعلنه منة شلبي أو أسرتها أو الفريق الطبي المعالج، فيما تتجه الأنظار إلى نتائج التدخل الجراحي المرتقب وما سيكشفه بشأن الخطوات المقبلة.

 

اقرأ ايضا في فن

الموت يفجع لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي
11:14

الموت يفجع لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي

فُجعت الفنانة اللبنانية لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي، الذي رحل عن عالمنا من دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب الوفاة أو موعد مراسم الدفن وتقبّل التعازي.

11:14

الموت يفجع لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي

فُجعت الفنانة اللبنانية لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي، الذي رحل عن عالمنا من دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب الوفاة أو موعد مراسم الدفن وتقبّل التعازي.

إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف
10:20

إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين تطورات الحالة الصحية لصديقتها الفنانة هالة صدقي، بعد انتشار أنباء خلال الساعات الماضية عن تعرضها لإصابة في الكتف ونقلها إلى أحد المستشفيات.

10:20

إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين تطورات الحالة الصحية لصديقتها الفنانة هالة صدقي، بعد انتشار أنباء خلال الساعات الماضية عن تعرضها لإصابة في الكتف ونقلها إلى أحد المستشفيات.

أنباء عن توقيف ميادة الركابي في مطار بغداد.. ما علاقتها بقضية عدنان الجميلي؟
09:06

أنباء عن توقيف ميادة الركابي في مطار بغداد.. ما علاقتها بقضية عدنان الجميلي؟

تصدر اسم البلوغر العراقية ميادة سعد كاظم الركابي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد انتشار أنباء تتحدث عن توقيفها في مطار بغداد الدولي، بالتزامن مع تداول معلومات تربط اسمها بقضية الفساد الخاصة بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.

09:06

أنباء عن توقيف ميادة الركابي في مطار بغداد.. ما علاقتها بقضية عدنان الجميلي؟

تصدر اسم البلوغر العراقية ميادة سعد كاظم الركابي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد انتشار أنباء تتحدث عن توقيفها في مطار بغداد الدولي، بالتزامن مع تداول معلومات تربط اسمها بقضية الفساد الخاصة بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.

اخترنا لك
الموت يفجع لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي
11:14
إلهام شاهين تكشف تفاصيل إصابة هالة صدقي بتمزق في الكتف
10:20
أنباء عن توقيف ميادة الركابي في مطار بغداد.. ما علاقتها بقضية عدنان الجميلي؟
09:06
فيكتوريا ترياي تتألق بتصاميم زهير مراد في زفافها من لوكاس هيرنانديز
09:03

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026