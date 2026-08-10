راغب علامة يزور سوريا ويلتقي وزير السياحة بعد إحيائه حفل خاص

ونشرت وزارة السياحة صورًا من اللقاء عبر حسابها على " "، موضحة أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز حضور سياحيًا على المستويين والدولي، إضافة إلى أهمية التعاون مع الفنانين العرب في التعريف بالمواقع السياحية والثقافية وتشجيع الحركة السياحية والاستثمارات.

وأكد الوزير مازن الصالحاني أن الفن والسياحة يشكلان جسرًا للتواصل الثقافي، مشددًا على أهمية دور الفنانين والإعلام في نقل صورة سوريا والتعريف بما تشهده من تعافٍ.

من جانبه، عبّر علامة عن سعادته بزيارة سوريا وثقته بقدرتها مكانتها على خريطة السياحة والدولية.

وجاء اللقاء خلال وجود علامة في سوريا لإحياء حفل زفاف خاص، في وقت يواصل فيه نشاطه الفني بعد طرح أغنيته الجديدة "كده كده" في يوليو/تموز 2026، من كلمات طعيمة وألحان وتوزيع إبراهيم.