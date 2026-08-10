طليقة قصي خولي تعلن زواجها رسميًا بصورة رومانسية

ونشرت الحمداني عبر حسابها على " " صورة ظهرت فيها ممسكة بيد زوجها داخل سيارة، فيما لفت الأنظار خاتما زواج ذهبيان في إصبعها، أحدهما مرصع بحجر .

وأرفقت الصورة برسالة رومانسية وصفت فيها زوجها بأنه صديقها المفضل و"مكانها الآمن"، مؤكدة أنه الشخص الذي تستطيع الاعتماد عليه، وأن وجوده إلى جانبها يجعل الحياة أكثر سهولة.

وكشفت الحمداني أيضًا عن حملها لقب زوجها الجديد، إذ كتبت "Mrs. Mahmoud"، من دون أن تكشف المزيد من التفاصيل حول هويته أو طبيعة عمله.

وكانت علاقة وقصي خولي قد أصبحت محط اهتمام الجمهور بعد إعلان الفنان السوري عام 2019 ولادة طفله الأول "العميد فارس"، قبل أن تظهر خلافاتهما إلى العلن عام 2020، حين تحدثت الحمداني عن تفاصيل مرتبطة بعلاقتهما وطفلهما.

وفي المقابل، حرص خلال السنوات الماضية على إبقاء تفاصيل حياته العائلية بعيدًا عن السجالات الإعلامية، مؤكدًا في أكثر من مناسبة احترامه لمديحة بصفتها والدة ابنه.

وبإعلان زواجها الجديد، تبدأ مديحة الحمداني مرحلة مختلفة من حياتها، من دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية حول زوجها.