رحيل مدير الإنتاج السوري عبد الرزاق الحوراني .. ونجوم الدراما ينعونه بكلمات مؤثرة

وعمل الحوراني على مجموعة من أبرز المسلسلات ، من بينها "باب "، "عودة غوار"، "الزعيم"، "الغدر" و" الروح"، إلى جانب عشرات الأعمال الأخرى التي كان حاضراً في تفاصيل إنتاجها بعيداً عن الأضواء.

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل بعد الصلاة عليه في جامع زين العابدين، على أن يوارى الثرى في مقبرة الحقلة، فيما تستقبل عائلته التعازي الثلاثاء والأربعاء في صالة الأكرم بمنطقة المزة، بين السادسة والثامنة مساءً للرجال، وبين الثالثة والنصف والخامسة والنصف عصراً للنساء.

وأثار رحيل الحوراني حزناً في الوسط الفني السوري، إذ نعاه عدد من الفنانين الذين جمعتهم به العمل في كواليس الدراما.

وكتبت الفنانة شكران مرتجى عبر " " حسابها في " ": "أبو نورس الغالي، أبو نورس، ، رحمة عليك في جنان الخلد"، معبرة عن حزنها لرحيله.

كما نعاه الفنان سامر المصري عبر حسابه، وكتب: "عبد الرزاق حوراني في ذمة الله، رحمة الله عليك".

وبرحيل عبد الرزاق الحوراني، تفقد الدراما السورية واحداً من العاملين الذين أمضوا سنوات طويلة في صناعة أعمالها من خلف الكاميرا، تاركاً وراءه رصيداً كبيراً من المسلسلات والذكريات مع نجوم وصناع الشاشة السورية.