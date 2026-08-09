من هو يوسف عثمان خطيب ملك قورة؟

وأثار ظهور يوسف عثمان إلى جانب ملك قورة فضول المتابعين، خاصة أنه بعيد نسبيًا عن الوسط الفني، رغم حضوره المعروف في قطاع الأعمال والصناعة.

ويعمل يوسف عثمان في مجال الأجهزة الكهربائية والمنزلية، ويشغل منصب مجلس إدارة مجموعة "يونيون إير"، كما سبق أن شغل منصب مدير تطوير الأعمال وعضو مجلس إدارة في المجموعة.

وظهر اسمه خلال السنوات الماضية في عدد من التقارير والتصريحات الاقتصادية المتعلقة بتطوير خطوط الإنتاج والتصدير، إلى جانب حديثه عن التحديات التي واجهت قطاع الأجهزة الكهربائية، من بينها أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية.

ورغم نشاطه المهني، يحرص يوسف عثمان على إبقاء تفاصيل حياته الشخصية بعيدة عن الإعلام، إذ لا تتوفر معلومات وموثقة عن عمره أو دراسته أو تفاصيل حياته الخاصة.

وجاء إعلان ارتباطه بملك قورة بعد علاقة بقيت بعيدة عن الأضواء، قبل أن يحتفل الثنائي رسميًا بخطوبتهما مساء السبت 8 أغسطس/آب 2026.

وأقيم الحفل بالقرب من البحر في الساحل ، وسط حضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين، فيما انتشرت سريعًا عبر مواقع التواصل صور من جلسة تصوير جمعت العروسين.

واختارت ملك قورة للمناسبة فستانًا أبيض بتصميم مجسم وتفاصيل ناعمة من الدانتيل والتطريز، مع ذيل طويل، فيما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياجًا هادئًا.

كما لفت يوسف عثمان الأنظار بإطلالة كلاسيكية خلال الحفل، وظهر إلى جانب ملك قورة في عدد من اللقطات الرومانسية التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

على الصعيد الفني، تواصل ملك قورة نشاطها خلال الفترة ، بعدما شاركت في فيلم "جوازة توكسيك" إلى جانب محمد أنور، كما ظهرت في مسلسل "جريمة منتصف الليل" مع رانيا يوسف وأحمد عبد العزيز وصلاح عبد .

وبين نشاطها الفني ودخولها مرحلة على المستوى الشخصي، شكّلت خطوبة ملك قورة واحدة من أبرز المناسبات الفنية المتداولة خلال الساعات الأخيرة.