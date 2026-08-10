ريم نصر الدين تعلن عودتها إلى زوجها بعد عامين من الانفصال

وكشفت نصر الدين عن عودتهما من خلال صورة جديدة جمعتهما، نشرتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها برسالة رومانسية كتبت فيها: "أنا لست أحبك فقط، أنا أنتمي إليك".
وسرعان ما أثارت الصورة تفاعلاً بين المتابعين، خصوصاً أنها جاءت بعد فترة طويلة من إعلان الثنائي انفصالهما، قبل أن يقررا منح علاقتهما فرصة جديدة والعودة إلى بعضهما.
وكانت ريم نصر الدين وياسر البحر قد أعلنا انفصالهما قبل نحو عامين، من دون الكشف عن تفاصيل كثيرة تتعلق بأسباب القرار، قبل أن تؤكد الصورة الأخيرة طي صفحة الخلاف وبدء مرحلة جديدة في حياتهما معاً.
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A post shared by REEM NASR ALDEEN (@reemnasr_official)
A post shared by REEM NASR ALDEEN (@reemnasr_official)
كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى تفاصيل جديدة ومؤثرة عن علاقتها بزوجها الراحل، مستعيدة سنوات زواج امتدت لنحو 32 عاماً، ومؤكدة أن العلاقة التي جمعتهما تجاوزت مفهوم الزواج بالنسبة إليها، إذ كان زوجها صديقها الأقرب ورفيقها في مختلف مراحل حياتها.
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