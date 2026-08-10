خاص الجديد - شروق تتحدى دكتور فود وتكشف لأول مرة سبب طلاقهما

وفي تصريح خاص لـ"الجديد"، أكدت شروق أن العائلة والحياة الزوجية تبقيان من أجمل ما في الحياة، شرط أن تقوم العلاقة على الاحترام والمودة والتفاهم بين الطرفين.

وأوضحت أنه عندما تغيب هذه العناصر، يصبح الطلاق، بحسب تعبيرها، خياراً ضرورياً لحماية الطرفين والأبناء من الاستمرار في علاقة لم تعد صحية.

كما أشارت شروق إلى أنها حرصت منذ البداية على إبقاء أطفالها بعيداً عن الضجة التي رافقت الانفصال والخلافات العلنية، إلا أن ما وصفته بـ"التهديدات" دفع القضية إلى مسار آخر، مؤكدة أن يتابع الملف حالياً.

ورغم كل ما رافق الانفصال من جدل ورسائل متبادلة، شددت شروق على رغبتها في التعامل مع المرحلة الجديدة بإيجابية، مؤكدة أنها قررت الاحتفال بها برفقة أصدقائها والمقربين منها.