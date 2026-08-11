أصالة نصري تشوّق جمهورها لعودتها إلى سوريا بعد 15 عامًا

شوّقت الفنانة أصالة نصري جمهورها لعودتها المرتقبة إلى ، بعد سنوات طويلة من الغياب عن إحياء الحفلات الجماهيرية في بلدها، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”.



وظهرت في الفيديو مجموعة من أبرز معالم ، بينها الأمويين وسارية السوري، إلى جانب لقطات من دمشق القديمة وسوق الحميدية، في مشاهد حملت طابعاً عاطفياً واضحاً وأعادت إلى الواجهة الحديث عن عودتها المنتظرة.



ورافقت أصالة المشاهد بصوتها من خلال موال تحدثت فيه عن تعلقها بالشام رغم البعد، قبل أن تختتم الفيديو بكلمة “قريباً”، ما اعتبره المتابعون إشارة مباشرة إلى اقتراب موعد لقائها بجمهورها السوري.



وحظي المنشور بتفاعل واسع عبر ، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن حماسهم لعودة أصالة إلى دمشق، خاصة أن هذه العودة تأتي بعد غياب استمر نحو 15 عاماً عن الحفلات الجماهيرية في .



وبحسب ما كشفه نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور في تصريحات سابقة لموقع “فوشيا”، من المقرر أن تحيي أصالة حفلين جماهيريين في دمشق 17 و19 سبتمبر/أيلول 2026، على أن يقاما في صالة الفيحاء، برعاية وزارة الثقافة ونقابة الفنانين السوريين.



وتتزامن عودة أصالة إلى سوريا مع استعدادها أيضاً لإطلاق أول ألبوم سوري كامل في مسيرتها الفنية، يضم 14 أغنية تمثل المحافظات الأربع عشرة، ويحمل طابعاً تراثياً وفلكلورياً يعكس تنوع الموروث الموسيقي السوري.



وتزيد هذه الخطوات من ترقب جمهور أصالة في سوريا، خصوصاً أن عودتها المرتقبة لا تقتصر على إحياء الحفلات، بل تترافق مع مشروع فني مرتبط بالهوية الموسيقية السورية، ما يمنح عودتها بعد سنوات من الغياب أهمية خاصة لدى جمهورها.