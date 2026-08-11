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كاظم الساهر أمام محطة عالمية جديدة.. عضوية رسمية في أكاديمية &quot;غرامي&quot;
كاظم الساهر أمام محطة عالمية جديدة.. عضوية رسمية في أكاديمية "غرامي"
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كاظم الساهر أمام محطة عالمية جديدة.. عضوية رسمية في أكاديمية "غرامي"

فن

2026-08-11 | 04:05
كاظم الساهر أمام محطة عالمية جديدة.. عضوية رسمية في أكاديمية "غرامي"
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Aljadeed
كاظم الساهر أمام محطة عالمية جديدة.. عضوية رسمية في أكاديمية "غرامي"

تلقى الفنان العراقي كاظم الساهر دعوة رسمية للانضمام إلى أكاديمية التسجيل الأميركية Recording Academy، ووافق على العضوية، في خطوة جديدة تعكس حضوره وتأثيره في المشهد الموسيقي العربي والدولي.

وبانضمامه إلى الأكاديمية، يصبح اسم الساهر ضمن مجتمع مهني يضم نخبة من الفنانين وصنّاع الموسيقى والمتخصصين في مختلف مجالات صناعة التسجيلات الموسيقية حول العالم.

وتُعد أكاديمية التسجيل الجهة المنظمة لجوائز Grammy Awards، فيما تتيح عضويتها للمبدعين والمحترفين المؤهلين المشاركة في أنشطة الأكاديمية والمساهمة في عملية جوائز جرامي، وفق نوع العضوية واختصاص كل عضو.

وبحسب الأكاديمية، تضم العضوية فنانين ومنتجين ومهندسي صوت وكتّاب أغانٍ وغيرهم من العاملين في الصناعة الموسيقية، وتبدأ إجراءات الانضمام عادةً من خلال توصية اثنين من العاملين في هذا المجال.

وتأتي دعوة كاظم الساهر ضمن دفعة جديدة من الأعضاء أعلنت عنها أكاديمية التسجيل في يوليو/تموز 2026، بعدما وجهت أكثر من 4 آلاف دعوة إلى صنّاع موسيقى ومحترفين من مختلف الأنواع الموسيقية والخلفيات والتخصصات.
 

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