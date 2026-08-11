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تمرد فني داخل نقابة الفنانين السوريين.. قاسم ملحو يقود تحركًا لإعادة الانتخابات
تمرد فني داخل نقابة الفنانين السوريين.. قاسم ملحو يقود تحركًا لإعادة الانتخابات
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تمرد فني داخل نقابة الفنانين السوريين.. قاسم ملحو يقود تحركًا لإعادة الانتخابات

فن

2026-08-11 | 04:56
تمرد فني داخل نقابة الفنانين السوريين.. قاسم ملحو يقود تحركًا لإعادة الانتخابات
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Aljadeed
تمرد فني داخل نقابة الفنانين السوريين.. قاسم ملحو يقود تحركًا لإعادة الانتخابات

تصاعد داخل الوسط الفني السوري التحركات المطالبة بإجراء انتخابات جديدة لنقابة الفنانين، في ظل استمرار الجدل حول إدارة المجلس الحالي والقرارات التي اتخذها خلال الفترة الماضية.

ويقود الفنان السوري قاسم ملحو، إلى جانب مجموعة من الفنانين من بينهم تيسير إدريس، تحركًا يدعو إلى إعادة العمل بالاقتراع واختيار مجلس نقابي جديد، بعد أكثر من عام على بدء المرحلة الانتقالية التي تولى خلالها مازن الناطور رئاسة النقابة.

وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع اعتراضات متزايدة داخل الوسط الفني على عدد من قرارات النقابة، كان آخرها القرار المتعلق بمنع إدخال الآلات الموسيقية إلى سوريا، إضافة إلى ملفات سابقة أثارت خلافات بشأن عضوية الفنانين، وآلية اتخاذ القرارات، وطريقة إدارة الشؤون النقابية.

وكان الناطور قد عُيّن نقيبًا للفنانين في مارس/آذار 2025، بقرار إداري ضمن مرحلة انتقالية تهدف إلى إعادة تنظيم أوضاع النقابة تمهيدًا لإجراء انتخابات، إلا أن استمرار المجلس الحالي لأكثر من عام وخمسة أشهر أعاد فتح النقاش حول موعد انتهاء مهمته.

وفي المقابل، سبق للناطور أن ربط إجراء الانتخابات باستكمال مراجعة سجلات النقابة وملفات الأعضاء والمفصولين، معتبرًا أن ترتيب هذه الملفات ضروري قبل الذهاب إلى أي عملية انتخابية تضمن النزاهة والشفافية.

ولا تبدو المسألة مرتبطة فقط بالمطالب الفنية، إذ يخضع تغيير مجلس النقابة أيضًا لإجراءات قانونية وإدارية. وينظم القانون رقم 40 لعام 2019 عمل نقابة الفنانين، ويحدد الآليات المتعلقة بسحب الثقة من النقيب أو المجلس، كما يمنح مجلس الوزراء صلاحيات تتعلق بحل مجلس النقابة في حالات محددة.

وكانت النقابة قد شهدت في مايو/أيار 2025 واحدة من أبرز أزماتها، بعدما أُعلن عن سحب الثقة من مازن الناطور، قبل أن يعود إلى منصبه لاحقًا، في واقعة عمقت النقاش حول حدود صلاحيات المجلس ودور الجهات التنفيذية في إدارة المرحلة الانتقالية.

كما أثارت ملفات عدة خلال ولاية الناطور انقسامًا بين الفنانين، من بينها فصل عدد من الأعضاء، وخلافه مع المخرج الليث حجو، فضلًا عن قرارات نقابية أخرى أثارت اعتراضات واسعة.

وكان الناطور قد أعلن في تصريحات سابقة أنه لا ينوي الترشح لمنصب النقيب في حال تقرر إجراء انتخابات، مشددًا على أن مهمته الحالية تتركز على تنظيم سجلات النقابة وإعادة النظر في ملفات العضوية.

ومع تزايد الأصوات المطالبة بالاقتراع، تدخل نقابة الفنانين السوريين مرحلة جديدة من التجاذب، بين فنانين يعتبرون أن الانتخابات هي الطريق الطبيعي لإعادة تشكيل المجلس، وإدارة ترى أن استكمال الترتيبات القانونية والتنظيمية يجب أن يسبق فتح صناديق الاقتراع.

ويبقى مصير هذه التحركات مرتبطًا بقرار الجهات المختصة بشأن إنهاء مهمة المجلس الحالي وتحديد موعد وآلية الانتخابات، فيما يزداد الضغط داخل الوسط الفني لإعادة اختيار ممثلي النقابة عبر الاقتراع.

 

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