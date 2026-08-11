طارق الشيخ يعلن انفصاله عن زوجته أم عادل: "هيفضل بينا كل احترام"

وأعلن طارق الشيخ الخبر عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، حيث كتب رسالة مقتضبة أوضح فيها أن الانفصال تم بينهما، متمنيًا الخير لكل طرف خلال المرحلة المقبلة، ومشددًا على أن الاحترام سيظل حاضرًا بينهما رغم انتهاء الحياة الزوجية.

وقال الشيخ في منشوره: "الحمد لله على كل شيء، تم الانفصال زوجتي أم عادل، ربنا يكتب لها كل خير ويكتب لي كل خير، وهيفضل بينا كل احترام، في الآخر هي أم عيالي".

وسرعان ما أثار الإعلان تفاعلًا بين متابعيه، خاصة أن الفنان اختار الإعلان عن القرار بنفسه وبكلمات هادئة بعيدًا عن الدخول في تفاصيل أسباب الانفصال أو الخلافات التي سبقت القرار.

ويأتي إعلان طارق الشيخ عن انفصاله في وقت يواصل فيه نشاطه الفني، إذ طرح أخيرًا أغنية "وبخاف"، وهي من كلمات وألحان فراويلة وتوزيع محسن.

كما سبق أن قدم أغنية "أنا مش زعلان مني"، من كلمات وألحان قمر، وتوزيع طه وهندسة صوت محمد جودة.

وشارك طارق الشيخ أيضًا بأغنية "اتنين في واحد" ضمن أحداث فيلم "إيجي بست"، وهي من كلمات فضل الراوي، وألحان محمود ضاضا وتوزيع معمر، فيما تولى نور عباس مهمة الماستر.