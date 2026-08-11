أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجمة &quot;صبايا&quot; نبال الجزائري تعود إلى قلب الشام
نجمة "صبايا" نبال الجزائري تعود إلى قلب الشام
A-
A+

نجمة "صبايا" نبال الجزائري تعود إلى قلب الشام

فن

2026-08-11 | 09:24
نجمة "صبايا" نبال الجزائري تعود إلى قلب الشام
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجمة "صبايا" نبال الجزائري تعود إلى قلب الشام

بعد غياب دام نحو 14 عاماً، عادت الفنانة السورية نبال الجزائري إلى سوريا، في زيارة حملت الكثير من مشاعر الحنين والاشتياق إلى دمشق، التي ارتبطت بذكريات ومحطات مهمة من حياتها ومسيرتها الفنية.

وظهرت الجزائري في مقطع متداول وهي تتحدث بسعادة واضحة عن عودتها إلى الشام، مؤكدة أن للعاصمة السورية مكانة خاصة لديها، وأن أجواءها تمنحها شعوراً دائماً بالراحة والطمأنينة، وقالت: "الشام دائماً حلوة، الروح بترتاح بالشام دائماً، الله يحميها".
ولم تقتصر عودة الجزائري إلى سوريا على استعادة الذكريات، إذ كشفت أيضاً عن اشتياقها للعودة إلى الدراما والعمل الفني من جديد، معربة عن رغبتها في خوض تجربة كوميدية في حال توفر النص المناسب.
وقالت نبال الجزائري، في تصريحات لمنصة "جسور"، إن اسمها ارتبط لدى الجمهور السوري بالفرح والكوميديا، متمنية العودة إلى هذا النوع من الأعمال خلال الفترة المقبلة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن جودة النص تبقى العامل الأساسي بالنسبة إليها عند اتخاذ قرار المشاركة في أي عمل.
وأعربت عن أملها في ظهور نصوص كوميدية قوية تتيح لها العودة إلى الشاشة بالشكل الذي يرضيها ويرضي الجمهور، مؤكدة أنها تشعر باشتياق كبير إلى أجواء التصوير والعمل الدرامي بعد سنوات من الابتعاد.
كما استعادت الجزائري ذكرياتها مع مسلسل "صبايا"، الذي قدمت خلاله شخصية "هازار"، مشيرة إلى أن الجمهور لا يزال حتى اليوم يناديها باسم هذه الشخصية رغم مرور سنوات طويلة على عرض العمل، وهو ما يعكس، بحسب حديثها، مدى ارتباط المتابعين بالشخصية وبالمسلسل.
وأوضحت أن ارتباط الجمهور بأسماء الشخصيات التي قدمتها لم يبدأ مع "هازار"، إذ سبق أن كان البعض يناديها باسم "أديبة" بعد مشاركتها في مسلسل "الشارع"، رغم أن الشخصية لم تكن ذات طابع كوميدي.
وأضافت أن شخصية "هازار" بقيت الأكثر حضوراً في ذاكرة الجمهور، خصوصاً أن مسلسل "صبايا" شكّل آخر تجاربها البارزة في الكوميديا، ما جعل الشخصية مرتبطة باسمها حتى اليوم.
وأثارت عودة نبال الجزائري إلى سوريا وحديثها عن إمكانية استئناف نشاطها الفني تفاعلاً بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ترقب لما إذا كانت هذه الزيارة ستفتح الباب أمام عودتها إلى الدراما السورية من خلال عمل جديد خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ ايضا في فن

نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته
07:27

نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى تفاصيل جديدة ومؤثرة عن علاقتها بزوجها الراحل، مستعيدة سنوات زواج امتدت لنحو 32 عاماً، ومؤكدة أن العلاقة التي جمعتهما تجاوزت مفهوم الزواج بالنسبة إليها، إذ كان زوجها صديقها الأقرب ورفيقها في مختلف مراحل حياتها.

07:27

نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى تفاصيل جديدة ومؤثرة عن علاقتها بزوجها الراحل، مستعيدة سنوات زواج امتدت لنحو 32 عاماً، ومؤكدة أن العلاقة التي جمعتهما تجاوزت مفهوم الزواج بالنسبة إليها، إذ كان زوجها صديقها الأقرب ورفيقها في مختلف مراحل حياتها.

بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما
07:24

بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما

شهد حفل الفنان المصري أحمد سعد في الساحل الشمالي ظهوراً لافتاً لطليقته ووالدة ابنته جودي، التي حضرت لمساندة ابنتها في أحدث خطواتها الفنية، بعدما بدأت جودي تجربتها الغنائية إلى جانب والدها من خلال ديو "كدا كدا".

07:24

بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما

شهد حفل الفنان المصري أحمد سعد في الساحل الشمالي ظهوراً لافتاً لطليقته ووالدة ابنته جودي، التي حضرت لمساندة ابنتها في أحدث خطواتها الفنية، بعدما بدأت جودي تجربتها الغنائية إلى جانب والدها من خلال ديو "كدا كدا".

5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟
07:22

5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟

تواجه النجمة العالمية سيلينا غوميز أزمة قضائية جديدة، بعدما رفع خمسة مستثمرين دعوى ضدها وضد شريكتها في تأسيس شركة "وندرمايند" المتخصصة في مجال الصحة النفسية، متهمين القائمين على الشركة بتقديم معلومات مضللة حول وضعها المالي ونجاحها وحجم دور غوميز فيها.

07:22

5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟

تواجه النجمة العالمية سيلينا غوميز أزمة قضائية جديدة، بعدما رفع خمسة مستثمرين دعوى ضدها وضد شريكتها في تأسيس شركة "وندرمايند" المتخصصة في مجال الصحة النفسية، متهمين القائمين على الشركة بتقديم معلومات مضللة حول وضعها المالي ونجاحها وحجم دور غوميز فيها.

اخترنا لكم
نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته
07:27
بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما
07:24
5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟
07:22
كندة علوش تفاجئ الجمهور برشاقتها في الساحل الشمالي.. شاهدوا إطلالتها
07:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
Favorites
About Us
Call Us
Advertise With Us
Polls
AlJadeed Apps
Local News
Arab & International
Economy
News Bulletins
Evening News Intro
Sports
Football
Basketball
Tennis
Motorsports
Other Sports
Entertainment & Lifestyle
Entertainment
Lifestyle
Al Jadeed Exclusive
Youth & Scouts
Watch Now
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026