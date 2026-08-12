عمر مرموش يفاجئ جمهوره بصور زفافه على جيلان الجباس

ونشر مرموش الصور عبر حسابه على " "، وظهر خلالها إلى جانب زوجته في أجواء رومانسية وأنيقة، وأرفق المنشور بعبارة "Let the celebrations begin"، أي "لتبدأ الاحتفالات".

وجاءت الصور بعد نحو شهرين من إعلان مرموش زواجه من جيلان، إذ كان قد شارك في يونيو/حزيران الماضي لقطات أظهرت ارتداء خواتم الزواج، من دون الكشف حينها عن تفاصيل احتفال كبير أو مراسم زفاف موسعة.

وأثارت الصور الجديدة تفاعلاً كبيراً بين متابعي اللاعب المصري، الذين انهالت تعليقاتهم مهنئين العروسين، فيما لفتت إطلالتهما وأجواء الاحتفال أنظار الجمهور.

وحرص مرموش وجيلان خلال الفترة الماضية على إبقاء جزء كبير من تفاصيل علاقتهما بعيداً عن الأضواء، ما جعل الصور الجديدة محط اهتمام المتابعين، خصوصاً أنها كشفت للمرة الأولى عن جانب من أجواء الاحتفال بالزفاف.

ولم تغب التعليقات الطريفة عن المنشور، إذ مزج عدد من المشجعين بين أجواء الزفاف وكرة القدم، في وقت يستعد فيه عمر مرموش للعودة إلى المنافسات مع فريقه خلال الموسم الجديد.