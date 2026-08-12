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صفقة مالية بين رونالدو وجورجينا.. لماذا اختارا 11 أغسطس موعداً لزفافهما؟
صفقة مالية بين رونالدو وجورجينا.. لماذا اختارا 11 أغسطس موعداً لزفافهما؟
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صفقة مالية بين رونالدو وجورجينا.. لماذا اختارا 11 أغسطس موعداً لزفافهما؟

فن

2026-08-12 | 04:18
صفقة مالية بين رونالدو وجورجينا.. لماذا اختارا 11 أغسطس موعداً لزفافهما؟
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Aljadeed
صفقة مالية بين رونالدو وجورجينا.. لماذا اختارا 11 أغسطس موعداً لزفافهما؟

لم يكن اختيار 11 أغسطس/آب موعداً لزواج كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز تفصيلاً عادياً، إذ جاء الزفاف في التاريخ نفسه الذي أعلنت فيه جورجينا خطوبتها من النجم البرتغالي قبل عام بالضبط.

ففي 11 أغسطس/آب 2025، فاجأت جورجينا متابعيها بصورة خاتم خطوبتها الماسي، معلنة موافقتها على الزواج من رونالدو. وبعد 365 يوماً، في 11 أغسطس/آب 2026، عقد الثنائي قرانهما خلال مراسم مدنية خاصة في كاسكايس بالبرتغال، بحسب ما أكدته إدارة رونالدو. ولم يعلن الثنائي أن تكرار التاريخ كان مقصوداً، إلا أن التطابق بين موعد الخطوبة والزفاف شكّل واحداً من أبرز التفاصيل اللافتة في المناسبة.

وبالتزامن مع الزواج، عاد الحديث بقوة عن اتفاق مالي ضخم منسوب إلى رونالدو وجورجينا، يهدف إلى تنظيم حقوق الطرفين في حال حدوث انفصال مستقبلاً.

صحيفة “Mundo Deportivo” كانت قد نشرت في أغسطس/آب 2025 تفاصيل ما وصفته باتفاق مالي سري بينهما، مشيرة إلى أن المعلومات المتداولة تتحدث عن حصول جورجينا على 121 ألف دولار شهرياً لنفقاتها الشخصية، إضافة إلى 110 آلاف دولار شهرياً كمخصص مدى الحياة.

وبحسب التقرير نفسه، تشمل البنود المزعومة عقارات بقيمة تصل إلى 5.6 ملايين دولار، ونحو 500 ألف دولار شهرياً لدعم الأطفال والحفاظ على مستوى معيشتهم، إلى جانب امتيازات أخرى تشمل سيارات فاخرة ورحلات خاصة وإجازات سنوية.
لكن المفاجأة أن الاتفاق، وفق “Mundo Deportivo”، قد لا يكون حديثاً ولا مرتبطاً مباشرة بزفاف 2026، إذ أشارت الصحيفة إلى تقارير تزعم أن أساسه يعود إلى عام 2017 بعد ولادة ابنتهما ألانا مارتينا. كما أن رونالدو وجورجينا لم يؤكدا علناً صحة هذه البنود أو الأرقام.

وبين تاريخ واحد جمع الخطوبة والزفاف، واتفاق مالي بملايين الدولارات عاد إلى الضوء بعد عقد القران، تحوّل زواج رونالدو وجورجينا إلى حدث لم تتوقف تفاصيله عند الحفل والخواتم فقط

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