دانا الحلاني تكشف تفاصيل زفافها ومفاجأة خاصة من عاصي الحلاني

وفي لقاء مع ET بالعربي، كشفت دانا تفاصيل استعداداتها لليلة العمر، موضحة أن علاقتها بآلان بدأت كصداقة ضمن مجموعة مشتركة من الأصدقاء، قبل أن تتطور تدريجياً إلى قصة حب. وأشارت إلى أن أكثر ما جذبها إليه هو تحمله للمسؤولية وقربه من عائلته، إلى جانب الطموح والأحلام المشتركة التي تجمعهما.

وعن اختيار يوم 19 آب موعداً للزفاف، أوضحت دانا أن التاريخ جاء نتيجة تنسيق بين ارتباطات أفراد العائلتين ومواعيد العمل، ليتبين أنه الموعد الأنسب للجميع، لافتة إلى أنها أحبت الرقم وشعرت بالتفاؤل تجاهه.

واختار إقامة الحفل في منطقة فيطرون، بعكس شقيقتها ماريتا الحلاني التي أقامت زفافها في المزرعة الحلانية.

أما فستان الزفاف، فسيحمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب. وكشفت دانا أن التصميم الذي وقع عليه اختيارها لم يكن الشكل الذي تخيلت سابقاً أنها سترتديه في زفافها، إلا أن تجارب القياس دفعتها إلى تغيير رأيها. وستتولى جيهان مراد مكياجها، فيما يهتم طوني المندلق بتسريحة شعرها.

وقبل الزفاف، خضعت دانا لجلسة تصوير خاصة في منطقة الزعرور، شهدت موقفاً طريفاً بعدما تعرض فستانها لعطل مفاجئ عند وصولها إلى موقع التصوير، قبل أن يتم إصلاحه وتستكمل الجلسة بشكل طبيعي.

وتحمل ليلة الزفاف أيضاً مفاجأة خاصة من والدها الفنان عاصي الحلاني، الذي حضّر أغنية لابنته كي ترقص عليها خلال الحفل. وكشفت دانا أنها سمعت الأغنية قبل نحو عامين وأخبرت والدها حينها بأنها تتمنى أن ترقص عليها في يوم زفافها، ليحتفظ بها عاصي إلى أن حان الموعد.

كما تستعد ماريتا الحلاني لتقديم مفاجأة لشقيقتها تتضمن عرضاً خاصاً خلال الحفل، فيما ألمحت دانا إلى مفاجآت أخرى يحضرها أيضاً شقيقها الحلاني.

وأكدت دانا أن عائلتها باتت تعتبر فرداً منها بعد العلاقة، مشيرة إلى أن والدتها كوليت مرتاحة لهذه الخطوة وتحب آلان كثيراً، خصوصاً مع ما يجمع الثنائي من تفاهم واحترام متبادل.