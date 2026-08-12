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وفاة النحات الكويتي سامي محمد عن 82 عاماً بعد انتكاسة صحية مفاجئة
وفاة النحات الكويتي سامي محمد عن 82 عاماً بعد انتكاسة صحية مفاجئة
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وفاة النحات الكويتي سامي محمد عن 82 عاماً بعد انتكاسة صحية مفاجئة

فن

2026-08-12 | 07:32
وفاة النحات الكويتي سامي محمد عن 82 عاماً بعد انتكاسة صحية مفاجئة
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Aljadeed
وفاة النحات الكويتي سامي محمد عن 82 عاماً بعد انتكاسة صحية مفاجئة

توفي الفنان التشكيلي والنحات الكويتي سامي محمد عن عمر ناهز 82 عاماً، عقب انتكاسة صحية تعرض لها قبل أيام استدعت إدخاله إلى المستشفى، حيث خضع للعلاج قبل أن يفارق الحياة.

ويُعد سامي محمد، المولود عام 1943 في حي الصوابر بمنطقة شرق، من أبرز رواد الحركة التشكيلية والنحت في الكويت. وحصل عام 1962 على منحة التفرغ الكامل في المرسم الحر، قبل أن يبتعث لدراسة الفن في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة.

وفي عام 1967، شارك في تأسيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، كما واصل تطوير تجربته الأكاديمية والفنية، والتحق عام 1974 بمعهد جونسون للنحت في برنستون بولاية نيوجيرسي الأميركية.

وحصد الراحل خلال مسيرته عدداً من الجوائز، بينها جائزة الدولة التشجيعية عام 1999، وجائزة الإبداع الفني من "مؤسسة الفكر العربي" عام 2010، وجائزة الدولة التقديرية عام 2015، فيما تبقى أعماله شاهدة على مسيرة فنية امتدت لعقود.

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