كيفانش تاتليتوغ يغلق حسابه على "إنستغرام" ويعيد الجدل حول طلاقه

وجاءت الخطوة بالتزامن مع استمرار تداول شائعات تتحدث عن وجود أزمة في زواجه من مصممة الأزياء ، ما دفع عدداً من المتابعين إلى الربط بين إغلاق الحساب والأنباء المتعلقة بحياته الزوجية.

وكانت تقارير تركية قد تحدثت خلال الفترة الماضية عن احتمال انفصال بعد نحو عشر الزواج، إلا أن كيفانش وباشاك لم يعلنا رسمياً وقوع الطلاق.

في المقابل، أشارت تكهنات أخرى إلى أن قرار نجم "العشق الممنوع" قد يكون مرتبطاً برغبته في الابتعاد عن مواقع التواصل والشائعات المتكررة حول حياته الخاصة وأعماله المقبلة.

وحتى الآن، يبقى السبب الحقيقي وراء إغلاق كيفانش حسابه غير معلن، فيما أعادت الخطوة الجدل مجدداً حول حياته الزوجية.