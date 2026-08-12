لوسي ديفيس تكشف إصابتها بسرطان الثدي

وشاركت ، البالغة من العمر 53 عاماً، تفاصيل تجربتها عبر منشور على " "، مشيرة إلى أنها تلقت التشخيص قبل نحو عام ونصف، وأن السرطان وصل إلى العمود الفقري والورك الأيمن والأضلاع.

وأوضحت أن أول علامة لاحظتها كانت منطقة صغيرة وصلبة في ثديها، مؤكدة أنها كادت تتجاهل الأمر، قبل أن تدعو متابعيها إلى عدم إهمال أي تغيرات جسدية مقلقة والخضوع للفحوص اللازمة.

ورغم صعوبة حالتها الصحية، أكدت ديفيس تمسكها بالعمل والتمثيل، معتبرة أن مهنتها لا تزال واحدة من أكبر مصادر الفرح في حياتها، وأنها ترغب في مواصلة العمل طالما أنها قادرة على ذلك.

كما تحدثت بصراحة عن نظرتها إلى الموت، مؤكدة أنها تشعر بالسلام تجاه ما قد يأتي، فيما يبقى أكثر ما يؤلمها هو الحزن الذي قد تعيشه عائلتها.

وتلقى إعلانها دعماً واسعاً من زملائها والجمهور، من بينهم جينا فيشر، نجمة النسخة الأميركية من "The Office"، التي سبق أن خاضت تجربة مع سرطان الثدي، إضافة إلى ريكي جيرفيه والسير كريس هوي.

واشتهرت لوسي ديفيس من خلال "The Office" بين عامي 2001 و2003، قبل أن تشارك في أعمال بارزة بينها "Shaun of the Dead" و"Wonder Woman" و"Chilling Adventures of Sabrina".

واختتمت رسالتها بتوجيه الدعم إلى المصابين بالسرطان، مشددة على أن لكل شخص طريقته الخاصة في التعامل مع المرض وتحدياته الجسدية والنفسية.